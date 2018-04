Kde najdete Jeruzalém v Česku

Jak se dostal Jeruzalém do Římova Římovská cesta by se také dala nazvat kalvárií – tedy přenesení části nebo částí Ježíšova příběhu do krajiny. Kalvárie vznikaly hlavně v době baroka na nejrůznějších místech nejčastěji na popud zbožných mnichů, panovníků či šlechticů, jako důsledek jejich zbožnosti – třeba jako veřejný projev oddanosti víře, nebo na základě zjevení či nadpřirozeného zásahu do běhu života. V případě Římova dílo inspirovalo zjevení, které zde prožil páter Jan Gurre (1608 – 1680), jezuita původem z Brna. Římovská država patřila od 17. století jezuitské koleji v Českém Krumlově. Gurre si Římov oblíbil, často se chodil modlit do přírody a jednou zažil zjevení Krista a panny Marie. Podle tradice mu Kristus řekl: "Chci na tomto místě spasit svůj lid." Poté se mu zjevila i panna Marie a sdělila: "Chci zde mít svůj domek." Gurre si slova vyložil jako přání vystavět zde Loretu, kopii jeruzalémských pašijí a kostel zasvěcený Duchu svatému. V té době byla Svatá země křesťanům obecně zapovězena. Výjimkou byli františkáni, a tak Gurre vyslal do Jeruzaléma františkánského bratra Alexije. Tato cesta do Palestiny sice není historicky podložena, nicméně topografické rozmístění římovských kapliček v krajině je skutečností. (Podklady k rozmístění mohly pocházet třeba z podobné pašijové cesty v severoitalském Varallu.) Pro vykonání cesty do Jeruzaléma naopak nepřímo svědčí – podle současného římovského faráře Koňaříka – některé detaily pašijové cesty, například již zmíněné loučení Panny Marie s Kristem, jehož zobrazení se prý nevyskytuje kromě Římova nikde jinde na světě a v Jeruzalémě původní podoba tohoto místa dávno zanikla.

Alexijus se ale při návštěvě Jeruzaléma mohl setkat s tamními křesťany, kteří dávné tradice udržovali, pravá místa nebo jejich popis znali a jemu je ukázali. Kromě 25 zastavení vystavěli jezuité v Římově také kopii Lorety neboli Svaté Chýše. Tuto kapli původně postavili křesťané v Palestině ve 2. stol. nad zbytky domku, ve kterém byla údajně Panně Marii zjevena vůle boží o jejím početí Duchem svatým; kaple byla koncem 13. století přenesena do italského Loreta – podle jedné verze zázrakem – aby se zde stala objektem kultu.

Celistvost poutního místa v Římově dovršuje kostel sv. Ducha, čímž se křesťanům stává pouť do Římova připomenutím tří pilířů jejich víry. V Loretě mohou "prožít" přípravu spásy, tj. početí Panny Marie Duchem svatým, na pašijové cestě vykoupení lidstva prostřednictvím Kristova utrpení na kříži a kostel sv. Ducha pak symbolizuje naplnění Kristovo poslání v podobě svaté církve.