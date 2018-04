Kde najdete jeden z nejkrásnějších hradů světa

Může se hodit Jak se tam dostat Leeds Castle je vzdálen přibližně 60 km od Londýna. K cestě je nejvýhodnější letecká doprava. ČSA má například do Londýna pravidelnou linku, která létá 5x denně, nehledě na další letecké společnosti, včetně nízkonákladových, často cenově srovnatelných s autobusy. Individuálně: Autem na dálnici M 20 směrem na Maidstone, na sjezd k hradu upozorňují velké informační cedule již dlouho dopředu. Jako nadstandard pro návštěvníky či obyvatele metropole odjíždí z nádraží Victoria Station v pravidelných intervalech speciální autobus, který nikde nestaví a jede až do areálu. Jízdné činí 18 liber a je v něm zahrnuto i vstupné do areálu včetně prohlídky vnitřních prostor hradu. Vstupné a další informace Vstupné má několik různých variant, je možno zakoupit jen prohlídku zahrad včetně bludiště, voliéry a muzea psích obojků za 10.5 liber/studenti a důchodci 8,5 liber, děti do 14 let 6,5 liber. Celková prohlídka stojí 13 liber/zlevněné 11 a 9/. Pro více osob lze využít rodinné vstupné, které platí pro dva dospělé a tři děti a přijde na 39 liber. Uvnitř platí zákaz fotografování, za nedodržení hrozí vysoké pokuty.