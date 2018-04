Kde na světě se žije nejlépe? Kuba předstihla Česko

Nevycházejte po setmění, nenoste krátké sukně, nefotografujte. Nejezte nic, co se nedá uvařit nebo oloupat. Kvůli hrozbě teroristického útoku se vyhýbejte tržištím a buďte obezřetní i v hotelu. Tohle vám poradí na svých oficiálních internetových stránkách ministerstvo zahraničí při cestě do Etiopie.

Zato před výletem do Finska jen suše oznámí: je to bezpečná a klidná země. I v květnu vás tu čeká sníh a taky hustá síť bankovních automatů.

I takhle vypadá rozdíl mezi prvním a posledním místem v žebříčku nejzelenějších a současně nejobyvatelnějších míst Země, který sestavila společnost Reader´s Digest.

Porovnávaly se nejen faktory ekologické, ale i společenské, jako je například příjem nebo vzdělání.

Výsledkem je celosvětový žebříček států, které svým obyvatelům nabízejí nejlepší podmínky k životu.



Sauny ve Finsku

Finsko je nejlepší

Nahoře Finsko, kde lesy a vodní plochy pokrývají osmdesát procent celého území a téměř každý tu má maturitu, dole Etiopie, kde je dodnes populární ženská obřízka a většina z osmdesáti milionů lidí tady žije z dvaceti korun na den.

To, že pět posledních míst obsadilo pět afrických států, patrně nikoho nepřekvapí. Málokdo si však uvědomuje, že na tamějších špatných životních podmínkách nesou svůj díl viny i ti, kdo skončili první - obyvatelé malebných vesniček na březích Baltského moře.

Finové dostali mimo jiné nejlepší známky za kvalitu vzduchu a vody nebo nízkou nemocnost nemluvňat.

Jenže průzkum zároveň upozornil na fakt, že Země produkuje nadprůměrný objem skleníkových plynů.

Mezi severskými sousedy je už nějaký čas Finsko považováno za ekologického potížistu. Přitom by stačilo lépe využívat všech svých předností.

Kromě dravých vodních toků i psího počasí: průměrná rychlost větru na finském pobřeží totiž přesahuje čtyřiadvacet kilometrů v hodině, přesto Finové vyrábějí z větru méně než jedno procento elektřiny.

I nejzelenější země světa tak narušuje křehkou ekologickou rovnováhu.



Norsko

Afrika na opačném konci

Kvůli tání ledovců a zvyšování globálních teplot čeká Afriku ještě větší sucho a hlad.

Prokletím Spojených států a střední Evropy je zase pohodlný život na čtyřech kolech. Zatímco objem emisí z energetiky nebo průmyslu vytrvale klesá, emise z dopravy naopak dramaticky rostou.

Téměř pětadvacet procent obyvatel zemí EU žije u silnic, po nichž se ročně přepraví více než tři miliony aut. Podle vědců je tak ohrožen nejen zdravý vývoj dětí, ale zkracuje se i střední délka života odhadem téměř o rok.

Než se na řešení globálních ekologických problémů dohodnou vědci, politici a byznysmeni, může podle ekologů začít každý z nás u sebe.

Možná by stálo za to inspirovat se nejdříve tam, kde se zeleně nemluví, ale žije - třeba ve Švédsku. Do práce a z práce se Švédové dopravují na kole, a to bez ohledu na počasí. Auta používají jen v nejnutnějších případech.

Švédská metropole Stockholm navíc od 1. srpna tohoto roku zavedla mýto pro vjezd automobilů do centra. Nejen kvůli tomu vedou Benátky severu v žebříčku nejzelenějších a nejobyvatelnějších měst světa.



Etiopie

Benátky severu vyhrály

Stockholm stojí na čtrnácti ostrovech, je protkán nesčetnými kanály a v jejich čisté vodě lze uprostřed města lovit ryby nebo se v létě koupat. Víc než kol je ve městě snad jen kontejnerů na tříděný odpad.

A jak dopadla továrna na výrobu kyseliny sírové, v níž koncem minulého století prováděl pokusy vynálezce dynamitu Alfred Nobel? Je z ní jedinečné severoevropské centrum sochařského umění.

Švédové pečou domácí chléb, kupují biopotraviny a zakládají spolky. O vlastní komunitu se zajímají víc než o večerní program v televizi, to si spíš pozvou sousedy.

V Číně se lidé dusí

Obyvatelé Pekingu, který v žebříčku dvaasedmdesáti měst skončil na posledním místě, mají docela jiné starosti. Ve městě, kde pro smog nevidíte přes ulici, se zavírají továrny, sázejí miliony stromů a místní se pomalu učí chodit pěšky.

Do centra se bude brzy jezdit jen na povolení, protože v létě 2008 prý svět zažije v rudé Číně zelenou olympiádu. Smutnou pravdou je, že se v miliardové zemi každých třicet sekund narodí dítě s vrozenou vadou. Vědci připouštějí, že za to může mimo jiné i hospodářský růst.



Peking

Ani ryba, ani rak

V porovnání se světem si u nás doma žijeme dobře a naše životní podmínky se za posledních dvacet let výrazně zlepšily.

V žebříčku společnosti Reader´s Digest se Česká republika umístila na 38. místě. Není to špatné, kdybychom nevěděli, že z evropských zemí jsme za sebou nechali jen Makedonii, Bulharsko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Gruzii a Moldavsko.

Dýcháme téměř nejšpinavější vzduch na kontinentu a dlouhodobě patříme k největším evropským znečišťovatelům ovzduší drobným prachem.

Hůř než obyvatelé českých měst jsou na tom v tomto ohledu pouze Italové a Slovinci.



Nejlepší místa pro život 1. Finsko

2. Island

3. Norsko

4. Švédsko

5. Rakousko 20. Řecko

21. Německo

22. Lotyšsko

23. USA

24. Litva

25. Velká Británie



36. Kuba

37. Bělorusko

38. Česká republika

39. Bosna a Hercegovina

40. Brazílie



137. Čad

138. Burkina Faso

139. Sierra Leone

140. Nigérie

141. Etiopie





Norsko, Bergen

Nejzelenější města světa

Společnost Reader´s Digest seřadila světová města nejen podle toho, jak jsou zelená, ale i jak jsou příjemná pro život.

Analyzovala nejrůznější údaje, například místní zákony na ochranu životního prostředí, ceny energií, produkci a ukládání odpadů nebo zákony o národních parcích.

Praha skončila na 41. místě, jen kousek za Vídní. Má výjimečné postavení mezi evropskými městy v nízké míře nezaměstnanosti a nadprůměrných platech, body jí však ubírá katastrofální stav automobilové dopravy.

Přiučit by se mohli Pražané v Londýně (skončil na 27. místě). V tamním metru potkáte manažery, ředitele bank i obchodníky. Ti všichni nevidí jediný důvod, proč do práce nejezdit "sockou“.

Ačkoli velké městské aglomerace zaujímají jen zhruba procento povrchu Země, podílejí se až 80 procenty na světové tvorbě skleníkových plynů.

Tohle vám dojde ve chvíli, kdy se ocitnete v ulicích Pekingu nebo Šanghaje. O té se mluví jako o perle Číny, přesto skončila na předposledním místě. Architekti jako by tu zapomněli na všechno zelené.



Šanghaj

Kde se žije nejhůře

Nejhůř se podle Reader´s Digest žije v hlavním městě Číny Pekingu, futuristické megalopoli Šanghaj a indické Bombaji.

A to i přesto, že je Šanghaj považována za město budoucnosti a do chudé a přelidněné Bombaje má daleko. Šanghaj a Peking dusí smog, Bombaj zase slumové chatrče, které se nastěhovaly už i do centra.