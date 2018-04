Kde lyžují magnáti a šlechta z celé Evropy

Může se hodit Jak se tam dostat Nejkratší cesta vede z Prahy přes Plzeň, Regensburg, Mnichov, Garmisch Partenkirchen a Ims. Je to 600 kilometrů a cestu byste mohli při dobré průjezdnosti zvládnout za osm hodin. Pokud chcete jet pohodlnější trasou, zahněte na mnichovském okruhu na A96 směr Lindau a Bregenz. Cesta je o 50 kilometrů delší, ale vede téměř výhradně po dálnici. Kolik to stojí

Čipový skipas v hlavní sezoně stojí na 1 den dospělého 42,50 eura, dítě 25,50 eura, šestidenní vyjde dospělého na 204 eur, dítě na 122 eur. Skipasy jsou platné pro celou oblast SKI Arlberg. Děti do osmi let jezdí za jednotnou cenu 10 eur bez časového omezení. Letošní sezona začíná 27. listopadu. Kde bydlet

Ceny za ubytování v těch nejlepších hotelech jsou opravdu závratné. Budete-li se snažit, najdete na www.lech-zuers.at pensiony a apartmány přibližně za 35 eur na osobu a noc. Jak si dát do těla

Nejdelší sjezdařský závod na světě Der Weisse Ring má svou stálou trasu. Vyzvedněte si v infocentru mapu a zkuste si trať projet. Více údajů na www.derweissering.at. Horký tip

Středisko Lech - Zürs patří do klubu Best of the Alps, tedy toho nejlepšího, co je možné v Alpách potkat. Pokud máte alespoň trochu snobskou povahu, podívejte se na www.bestofthealps.com. Jak správně relaxovat

Welltain - že nevíte, co to znamená? Je to absolutní novinka, forma odborného vedení, jak si sportováním a přitom zdravě a bezpečně užít dovolené a něco pro svou duši a tělo udělat. Více na www.welltain.at. Užitečné adresy

www.lech-zuers.at

www.rakousko.com (Bezplatné informace či objednávku prospektů získáte na telefonu: 800 180 800)