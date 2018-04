Kde leží poslední přírodní ráj střední Evropy...

JAK SE TAM DOSTAT *Vlakem

Rychlíkem z Prahy směr Poprad – Košice – Humenné. Pokud pojedete přes noc, můžete zvolit pohodlnější způsob cestování (lůžko nebo lehátko). Na ceny se vztahují různé slevy (běžná cena jízdenky jedním směrem stojí ve 2. třídě 977 Kč, lůžko 250 Kč, lehátko 200 Kč (výhodnější je zakoupit si zpáteční jízdenku City Star 1431 Kč). Detailní info na tel.: 221 111 122. Z Humenného dál přestoupit na vlak do Sniny a ve Snině přestoupit na Stakčín (v sezoně do Stakčína 12x denně, cena 15 SK). *Autovlak (Laborec)

Jezdí celoročně mezi Prahou a Popradem a zpět vždy jednou denně. Cena za zpáteční jízdenku pro řidiče včetně poplatku za auto 1500 Kč (k 1.8.2005, na aktuální změny se informujte na tel.: 221 111 122). Auto máte automaticky pojištěné. Více ZDE. *Autobusem

Existuje pravidelné denní spojení Praha – Košice, Příbram – Praha – Košice (Bohemia Euroexpres, cena za zpáteční jízdenku cca 1.190 Kč). Více info ZDE. Existuje také pravidelné autobusové spojení z Prahy do Humenného a do Michalovců (SAD Michalovce, prodej jízdenek v Praze zajišťuje Eurotours,) informace na tel: 224 210 221. Dál na Slovensku pokračovat místními autobusy, spojení existuje až do obce Nová Sedlica. *Autem

Pro více než jednoho člověka finančně nejvýhodnější. Cena benzínu přibližně stejná jako u nás, na slovenské dálnice musí být dálniční známka. Dá se koupit na každém hraničním přechodu. Druhým rokem funguje 5,5 km dlouhý moderní dálniční tunel pod Brániskem, který zkracuje a zpříjemňuje cestu směrem do Popradu. Je bez poplatku.