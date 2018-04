Kde leží písek bílý jako sníh...

SNĚHOVĚ BÍLÉ DUNY

Co je důvodem jejich vzácného zbarvení? Sádrovec. Zatímco duny v pouštních oblastech jako je například africká Sahara jsou křemičitého původu a jejich barva je "pískově" žlutá, zdejší písek je původu sádrovcového, a jeho barva je bílá.

Sádrovec je hojný nerost, chemicky vodnatý síran vápenatý. Bývá bezbarvý, okrový nebo bílý se skelným leskem. Špatně vede teplo, proto jsou písky i na slunci překvapivě chladné. Je tak křehký, že i vítr jeho krystaly rozbíjí nárazy zrn z jiných rozbitých krystalů. Na rozdíl od klasického křemičitého písku se ve vodě snadno rozpouští, a ochotně z ní zase krystalizuje. Jeho velké okrové krystaly jsou známy jako pouštní růže.

Jméno dostal podle suroviny, která se z něj získává – sádry pálené. Jeho čistě bílá, krystalická forma, nazývaná alabastr, se využívá pro výrobu dekorativních předmětů.

VSTUP ZAKÁZÁN

Nejnavštěvovanější částí rozsáhlého systému zdejších dun je lokalita pojmenovaná White Sands National Monument neboli národní památník Bílé písky. Patří pod státní správu národních parků a je v podstatě jediným přístupným místem, na němž se může zájemce s tímto fenoménem důkladněji obeznámit.

Ladné formace bílých přesypů se sice táhnou další desítky kilometrů za hranicemi rezervace, za "čáru" však návštěvníci v zájmu vlastní bezpečnosti nesmějí. Nehostinnost a minimální osídlení zdejšího kraje totiž velmi dobře vyhovuje vojenským účelům. Většinu zakázaného teritoria využívá armáda k provádění nejrůznějších zkoušek zbraňových systémů.

V pustinách Nového Mexika leží i Trinity site, nechvalně proslulé místo, ve kterém byly v r. 1945 poprvé v historii lidstva testovány účinky výbuchu atomové bomby. Lokalita i po téměř šesti desetiletích vykazuje nemalou míru radioaktivity a pro veřejnost je přístupná pouze dva dny v roce.





Značka DEAD END uprostřed písečných dun

MASKOVANÁ ZVĚŘ VYLÉZÁ V NOCI

Ačkoliv se nacházíme v nehostinné a zdánlivě neobyvatelné poušti, flora a fauna jsou zde relativně bohaté. V případě vegetace se návštěvník nejčastěji setká se zakrnělými keříky nebo ostnatou jukou, která se honosí oficiálním titulem "národní rostlina" Nového Mexika.

Aby pouštní vegetace přežila, musí mít dostatečně hluboký a dobře rozvinutý kořenový systém. V případě juky sahá až dvanáct metrů pod povrch. Slouží nejen k lepšímu hospodaření s vodou, ale zejména k "ukotvení". Bez něj by byla pomalu rostoucí rostlina smetena větrem nebo zasypána pískem.

Návštěvníci, kteří k dunám zavítají brzy ráno, si mohou povšimnout množství zvířecích stop otištěných do písku. Znalec na jejich základě dokáže identifikovat nejrůznější druhy brouků, hadů, štírů, ještěrek, ptáků a drobných hlodavců.

Některé organismy se adaptovaly na jedinečnost zdejšího prostředí tím, že si vyvinuly bílé prvky ochranného zbarvení, znesnadňující jejich objevení. K mistrům převleků patří leguáni rodu Holbrokia, kteří dokáží změnit barvu své kůže natolik, že na bílých dunách téměř nejsou vidět. Pokud se dostanou do stínu, jejich tělo opět ztmavne.

Většina zvířat vylézá ze svých úkrytů pozdě večer, během noci nebo nad ránem, kdy teploty ještě nedosahují kritických výšek. To je i hlavní důvod, proč lze důkazy jejich přítomnosti a čilé noční aktivity pozorovat zejména krátce po svítání. Písek je v nekonečném pohybu a stopy jsou během několika minut či hodin zaváty.





Sněhově bílé písečné duny

JEZERO S METROVÝMI KRYSTALY

Údolím bílých písků neprotéká žádná řeka a oblast nemá přirozený odtok. Vodní srážky, které činí v průměru několik centimetrů ročně, se zpravidla vsáknou do země. Pouze při jejich zvýšeném množství se shromažďují a tvoří malá a rychle vysychající jezírka.

Největší z nich, které je zároveň nejnižším bodem Tularoské kotliny, se jmenuje Lucero. Voda nasycená sádrovcem, která se zde pomalu vypařuje, způsobuje usazování sádrovce v jeho krystalické formě zvané selenit. Na některých úsecích kolem břehu Lucera je možné pozorovat až metr vysokou vrstvu těchto nádherných symetrických krystalů. Přístup k nim je ovšem možný pouze na základě zvláštního povolení.





Značka THIS WAY OUT (TUDY VEN) v bílé oáze písku:

abyste se neztratili...

PLACHETNICE PROTI PÍSKU

Jedinou udržovanou silnicí vedoucí do nitra dun je třináct kilometrů dlouhý zpevněný okruh, k jehož využití není zapotřebí terénní automobil. Součástí okruhu je několik zajímavých vyhlídek, tři z nich jsou východištěm k naučným stezkám.

Na místě od návštěvnického střediska nejvzdálenějším je kompaktní řada zajímavě řešených piknikových stolů. Výletníci, kteří se rozhodnou na tomto nevšedním místě poobědvat, jsou před spalujícím žárem slunce, ale i před zrnky písku v konzumovaném jídle chráněni oblými stříškami, které svým tvarem připomínají napnuté plachty plavidel.

Dvoubarevný obrázek liduprázdné krajiny brázděné surrealistickou skupinou kovových "plachetnic" je opravdu bizarní a jeho zvláštnost předčí snad jen pohled na duny z ptačí perspektivy.





White Sands National Monument

PŘIJEDOU AUTEM, ODLETÍ BALONEM

Každý rok v září si uprostřed dun dávají dostaveníčko vzduchoplavci. Nadšenci, kteří přijíždějí ze všech koutů Ameriky, aby prožili víkend, na který se těší po celý rok. Tradiční sraz příznivců horkovzdušného létání je akcí nesmírně populární a o jeho oblibě svědčí i každoročně se zvyšující účast. Pohled na desítky impozantních dopravních prostředků nejrůznějších velikostí a tvarů, vznášejících se nad lány písku, je zážitkem, na který se nezapomíná.

Totéž platí i o noční návštěvě v době úplňku. Pokud nechcete dobrodružnou procházku absolvovat sami, můžete se domluvit s ochotným personálem návštěvnického střediska, který čas od času pořádá noční prohlídky s odborným výkladem. Malebné křivky dun, nasvícené bledým světlem měsíce, působí zvláštním, až nepozemským dojmem. Lokalita White Sands je výjimečná v každé době.