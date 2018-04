Kde leží největší balvan na světě?

Stone Mountain - kamenná hora, kterou před milióny let pohodil pravěký obr na rovině dnešní Georgie, je jedním z největších žulových monolitů na světě. Vysoký zhruba 250 metrů (pokud výšku měříme od hladiny jezera George Piedmont, které horu obklopuje), pokrývá plochu 583 akrů (2,4 km čtverečních) a po obvodu měří osm kilometrů.

Objet výletním vláčkem ho trvá asi půl hodiny a vylézt na vrchol po svých o chlup déle.

Se stejným úžasem, s jakým k němu dnes vzhlížejí odborníci i návštěvníci, vnímali tento kolos už američtí indiáni před dlouhými stovkami let. Byl to hlavní orientační bod jejich země a pochopitelně i posvátné místo.

Když v roce 1790 první americký prezident George Washington organizoval důležité politické setkání s indiány o budoucnosti států nové konfederace a rozdělení území, dohodlo se, že jeho vyslanec major Marinus Willet bude rokovat s náčelníky kmene Krí a Čerokí právě na samém vrcholu Stone Mountain. V divočině tehdejší Georgie nemohlo být lepší místo.

Geologové sice umí určit z čeho, jak a kdy byl tento kamenný kolos vytvořen, znovu a znovu jsou však přitahováni jeho obrovským rozměrem, neobyčejnou symetrií a podivuhodným umístěním - vysoký a osamocený se tyčí zcela opuštěn na rozlehlé rovině, plných padesát kilometrů od nejbližšího pohoří.

Vidíte ho už na míle daleko, ale to si ještě neumíte představit, jak gigantický výtvor přírody to skutečně je. Teprve když zaparkujete auto kousek od hory a pak se postavíte pár desítek metrů od jejího úpatí, nemůžete se ubránit představě, že tady hodně pomáhaly nadpřirozené síly.

Stone Mountain je gigantická vyvřelina žuly z nitra Země, stará 300 milionů let. Vyvalila se přibližně ve stejné době jako nedaleký masiv Apallačského pohoří. Když se ta masa magmatu rvala ven, tlačila nad sebou tříkilometrovou vrstvu kamenů a země. Musel to být obrovský tlak.

Stone Mountain se nevyhrnula na světlo světa rychle, jako jiné skály, aby tam také rychle vychladla. Třecí plochy se tavily a zaoblovaly tak povrch konečného díla.

MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat



Stone Mountain leží kousek od Atlanty, asi čtyřicet minut jízdy autem. Jde o ideální denní nebo i půldenní výlet, zejména pro ty, kteří jen cestují přes Atlantu, kde je jedno z hlavních tranzitních letišť v USA.



Co ještě dělat



Koupat se ve Stone Mountain Lake, nebo se projet loďkou, či jezdit kolem hory v místním parku na kolech.





Hora kamene se však proslavila i coby lidský výtvor. V roce 1915 se rozhodlo, že do jedné z jejích stěn ve výšce 100 metrů nad zemí bude vtesán grandiózní památník Válce Severu proti Jihu vysoký třicet metrů a šedesát metrů široký.

Zcela dokončen byl až v roce 1970 (mezi roky 1928-1964 práce stály). Od té doby na vás shlížejí už z velké dálky tři hrdinové této občanské války v sedlech svých koní - prezident států konfederace Jefferson Davis a po jeho boku generálové Robert Lee a Stonew all Jackson.

Dnes má Stone Mountain všechny atributy významného amerického výletního místa. Je dostatečně obrovská, neobyčejná, připomíná slavnou americkou minulost a je obklopena jezerem, lesy a loukami, kde lze trávit hodiny aktivního odpočinku.

A pokud se sem dostanete, nezapomeňte se podívat až úplně nahoru. Pěkně po svých. Dá to trochu zabrat, ale ten výhled za to opravdu stojí.



Poznámka: Omlouváme se čtenářům za původně chybně uvedenou výšku hory. Údaje o výšce Stone Mountain se v různých zdrojích liší, nicméně je to zhruba od 200 - 251 metrů - záleží, z kterého bodu se výška měří. Nadmořská výška hory je cca 513 metrů nad mořem.