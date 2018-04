Kde leží nejkrásnější soutěska v Alpách...

Tenhle zážitek si budu pamatovat. Úzká vysokohorská stezka tak sotva pro jednoho chodce. A na ní se tlačí a mačká šest turistů, vyprahlých po výstupu, a - kůň. Tedy přesněji řečeno tři koně, matka s dvěma dětmi. Zkouší jít kousek s námi, jako by se chtěli zapojit do našeho treku na Griessenkareck, který je téměř ve 2000 metrech nad mořem. A trvá chvíli, než pochopí, že některé překážky je schopen zdolat jen člověk.

Turistika v rakouských Alpách je zážitkem. V podstatě je jedno, kam se vydáte. Všude natrefíte na šutry, skaliska, omamné výhledy a vzduch, který se vám po zdolání šestisetmetrového převýšení bude zdát neskutečně řídký.

Po stopách lyžařské legendy

Ve Flachau je tohle všechno znásobeno dvakrát. Jednak všude narážíte na stopy Hermanna Maiera, absolutní světové lyžařské špičky, jehož rodný dům stojí ve Flachau v ulici Hermanna Maiera. Jednak je Flachau nesmírně sportovním městečkem, což vás nutí podávat výkony, zlézat vrcholy a pumpovat adrenalin do žil při neobvyklých i zcela nových sportech.



Cestou na Griessenkareck

Na tohle všechno myslím v okamžiku, kdy v pravidelném tempu stoupám po klikatící se prašné cestě k Frauenalm do 1686 metrů nad mořem. Za sebou mám 300 metrů převýšení a nemůžu popadnout dech.

Zastavuju se, abych se napila. Přímo nade mnou ve svahu stojí ohnutá žena ve středních letech a sbírá brusinky. My jsme zpocení až na zádech a ona si jen tak vyšlápla na kopec, aby natrhala kbelík lesních plodů!

CO TADY JEŠTĚ DĚLAT Nejkrásnější soutěska v Alpách

Je to jedna z největších přírodních znamenitostí alpského světa. Soutěska, kterou prorazil při poslední době ledové 3000 metrů vysoký ledovec, nabízí nebývalý zážitek. 800 metrů dlouhá dřevěná stezka v podobě tunelů, mostů, schodů vás dovede až k 50 metrovému vodopádu.

Nachází se u města Sankt Johann im Pongau přibližně 20 kilometrů od Flachau.

www.tauernhof.at Jak jezdit

Rozhodně vyzkoušejte ve Flachau tak zvaný inline board. Je to letní obdoba snowboardu, ale s kovovou konstrukcí, která je ukotvená na dvou kolech. Inline board je určen na asfalt či travnaté svahy sjezdovky.

Jde o absolutní novinku, prknu se říká také dirt surf, disciplíně dirt biking.

MŮŽE SE HODIT

Jak se tam dostat

Flachau je přímo u dálnice A10, 70 km od Salcburku, směr Villach. Stačí sjet na sjezdu číslo 66. Dobrý tip

Pokud se vám nechce šlapat nahoru, můžete se z Flachau vyvézt do výšky 1683 metrů systémem dvou lanovek.

Jedna jízda stojí 8,60 eura. Užitečné adresy

www.bike-holidays.com www.flachau.com



Obrovský biftek na cestě

Stoupáme po prachu a šotolině mezi sjezdovkami. Krajina je na pohled trochu letně neupravená, rozbitá sloupy lanovek, elektrickými zařízeními či stavebním materiálem, který se během prázdnin promění na další bufety či přístřeší pro lyžaře. I tak ale ze sebe vydává to nejlepší v podobě naprostého ticha, jež ruší jen bučení nenasytných krav.

Jedna taková mi zrovna stojí v cestě. Obrovský biftek neúnavně přežvykuje a vypadá to, že se nehodlá pohnout ani o píď. Zvažuji, zdá mám riskovat nabodnutí na roh, nebo se pokusit ji obejít po pastvinách promáčených nedávnými dešti.

Všude kolem cinkají kravské zvony, jako by připomínaly nevyhnutelnou blízkost nebe.

Setkání s krávou je něco, s čím musí člověk v Alpách počítat. Je to jejich právo, spásat na úbočích hor vše, co se zazelená. Vždycky mě udivuje, jak vysoko se taková hora masa dokáže dostat.

Na hranici dvou světů

Půl kilometru nad Frauenalm se dostáváme do sedla mezi údolími Flachau aWagrain.

Už dávno předtím jsme slyšeli ržát koně, ale určitě jsme netušili, jak blízko se k nim dostaneme. Doslova na dotek, na pohlazení, na pohled z očí do očí. Poprvé v životě můžu ke koni přivonět. Jsou zvědaví, družní, bezelstní. Jejich nozdry ofukují naši techniku. Olízaný objektiv jim nelze neprominout. Je to fantastické setkání na hranici dvou světů.

Právě v tomto místě nastává bod zlomu. Opouštíme strmou, ale pohodlnou cestu, jež pojme i rozložitý jeep, a vydáváme svá těla všanc alpinistické túře. Krok za krokem, kámen za kamenem míjíme příkré svahy i mohutné ostré skály tyčící se vzhůru jako zlověstný trn.

Přelézáme přes hrazení připomínající střechu, dva spojené žebříky. Chci se otočit zpátky, abych zkontrolovala situaci ve výpravě - a najednou to vidím. V dálce se třpytí, oslňuje výstupní stanice lanovky na Dachsteinu. Kamenná střecha Evropy, třítisícový masiv, rozbouřeně lemuje celý severovýchodní obzor.



Dirt surf, inline board

Pod svatým křížem

Výstup na Griessenkareck do 1991 metrů je namáhavý. Není to pochopitelně Himálaj, ale dá to zabrat. Posledních několik metrů spíš lezete po čtyřech. Nad vámi se tyčí velký kříž, fouká vítr, tisíce drobných mušek útočí na svačinu (proč zrovna tady?) a udýchaní turisté obsazují od slunce rozehřáté kameny, aby se vsedě mohli kochat alpskou nádherou.

Užívám si pocitu, že jsem v této oblasti na druhém nejvyšším vrcholu, a připadám si jak v Cimrmanově Severním pólu. Dobyt.