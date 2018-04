Kde leží a jaké je San Marino, země našeho fotbalového soupeře

Může se hodit Jak se sem dostat

V San Marinu není letiště, ale letět můžete z Prahy, Bratislavy či Vídně do Benátek, Milána, Říma nebo do známého severského přímořského letoviska Rimini, odkud jsou nejlepší spoje do San Marina. Jinak je státeček samozřejmě dostupný autobusem či autem. Nejrychlejší trasa z Prahy je po dálnici přes Mnichov, Brenner, Veronu, Bolognu, Cesenu a Rimini. Co navštívit

Celý stát jako na dlani uvidíte z pevnosti Rocca, odkud jsou úžasné výhledy. Z památek stojí za návštěvu trojité středověké hradby, Palazzo Pubblico, Basilica del Santo, kostel San Pietro, kostel svatého Františka a sousední muzeum s obrazárnou, kapucínský kostel svatého Quirita. Za pozornost stojí i muzeum moderních zbraní, terárium a akvárium, muzeum voskových figurín a muzeum kuriozit. Můžete navštívit místní piniové háje a přírodní parky, lovecké revíry a pro rybáře i místa vhodná k rybolovu. V blízkosti San Marina se donedávna jezdila Grand Prix Formule 1, Velká cena San Marina. Nákupy, ceny Je tu spousta obchodů, restaurací, ceny jsou srovnatelné s cenami v Itálii. Obchůdky nabízejí spoustu keramických suvenýrů, bižuterie, parfémů, kožených výrobků až po tvarované lahve. Kdo zemi řídí a jak V čele San Marina je generální rada , která je volena každých pět let všelidovým hlasováním. Ze svého středu volí dva kapitány regenty (ti vykonávají funkci hlavy státu) a také Radu dvanácti - nejvyšší soud. Samotní soudci kvůli nestrannosti nemohou být občany San Marina (jedinou výjimkou je smírčí soudce). Kapitáni-regenti jsou voleni každých šest měsíců, mají vůči sobě právo veta a společně řídí Velkou generální radu, Státní kongres a Radu dvanácti. Výkonnou moc zastává Státní kongres, t.j. vláda deseti ministrů, tří tajemníků a sedmi poslanců.