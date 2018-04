Kde končí sezona aneb deset nápadů, kam s dětmi o podzimních prázdninách

Hofmistrova závěť, zavírání okenic a prohlídka zdarma

Nabitý program středověkého hradu Sovinec končí poslední akcí sezony, nazvanou Hofmistrova závěť.

Pro středověký hrad Sovinec bývá poslední akcí sezony Hofmistrova závěť, komponovaný program s šermíři a sokolníky, středověkými tanci, divadelními pohádkami a netradičními prohlídkami hradních zákoutí. Letošní loučení se uskuteční nadvakrát, a to ve středu 28. října a poté o víkendu 31. října a 1. listopadu.

Na zámku ve Velkém Březně konči turistická sezona netradiční prohlídkou, při níž můžete pomoci se zavíráním okenic a ukládáním zámku k zimnímu spánku. Otevřeno je celé podzimní prázdniny, poslední prohlídka interiérů v letošním roce začíná v neděli 1. listopadu v 16.00 hodin.

Pěkné rodinné výlety během podzimních prázdnin často mají strašidelné ladění.

Podzimní prázdniny udělají tečku také za letošními prohlídkami zámku v Rájci nad Svitavou. Podzimní zakončení sezony je navíc spojeno s lákavou nabídkou pro děti a studenty do 18 let – od středy 28. října do pátku 30. října se do zámku podívají zadarmo! Otevřeno je samozřejmě i o víkendu, poslední prohlídka vychází v neděli 1. listopadu v 15.00 hodin.

Poslední pečení chleba, poslední spouštění mlýna a poslední řemeslné ukázky vás v sobotu 31. října čekají také při Podzimu na vsi, zakončení sezony ve vodním mlýně v Hoslovicích.

Zlatý salonek, Černá paní a živé obrazy

Nepropásněte čas na přelomu října a listopadu, kdy se na hradech a zámcích zavírají brány za uplynulou sezonou.

Poslední a mimořádné prohlídky speciálně chráněných originálních prostor obrazárny a zlatého salonku, spojené s odborným výkladem kastelána, připravili na víkend 31. října a 1. listopadu na zámku v Mnichově Hradišti. Na zámku v Náchodě se s posledními letošními návštěvníky rozloučí v pátek a v sobotu 30 a 31. října při večerních prohlídkách sám kníže Ottavio Piccolomini s manželkou Marií Benignou, známou jako Černá paní. Atmosféru zámeckých komnat po setmění, doplněnou renesanční a barokní hudbou, si vychutnáte od 17.30, 18.30 a v případě zájmu i od 19.30 hodin, nutná je rezervace předem.

Na zámku v Krásném Dvoře zakončí sezonu ve středu 28. října Živé obrazy krásnodvorské, oblíbené kostýmované prohlídky v podání kadaňského Divadla Navenek, zákupský zámek zase pořádá tradiční prohlídky pro opozdilce. V neděli 1. listopadu zpestří prohlídky interiérů hudba z velkého orchestrionu z 19. století.

Strašlivé strašení

Děti i dospělí si pořádně zastraší při Reji strašidel na hradě Loket.

Poslední říjnový den budou v plném proudu také oslavy Halloweenu a užijí si je i domácí duchové a strašidla. Vaše děti si mohou pořádně zastrašit třeba při Reji strašidel na hradě Loket, a to v sobotu 31. října. Strašidelné soutěže v temných prostorách hradu začínají od 18.00 hodin, následuje přehlídka strašidel a divoké tance a rejdy v Rytířském sále. Strašení však má omezenou kapacitu, a tak ačkoli strašidla mají vstup zdarma, je nutné rezervovat místa předem.

Bát se můžete také na hradě Bouzov, a to při večerních kostýmovaných prohlídkách Duchové a strašidla, které probíhají od středy 28. října až do neděle 1. listopadu každý podvečer od 17.00 hodin. I tady je nutné lístky rezervovat předem.