Kde k lyžování nepotřebujete lyže, ale norkový kožich

"Tady to není jen o lyžování. Je to tak padesát na padesát. Kromě lyžařů sem jezdí mnoho lidí, kteří se jen tak procházejí, odpočívají. Prostě tady chtějí být," říká Alexandra Fabrizio z turistické centrály střediska.

Na Top of the world s Robertem de Nirem

Svatý Mořic si také nechává říkat: "top of the world" ("vrchol světa", jinými slovy také "špička ve světě"). Je to prostě "třída". A to ať jde o lyžování - 30 procent sjezdovek jsou černé svahy, tedy tratě pro dobré lyžaře - nebo o zábavu.

Na světě je jen málo lyžařských středisek, kde najdete takovou koncentraci luxusních butiků, světových celebrit, milionářů, drahých restaurací a hotelů (60 procent z nich má čtyři až pět hvězdiček, lze zde však sehnat i mnohem levnější ubytování).

Na svazích můžete spatřit zpěváka Robbieho Williamse, herce Roberta de Nira, Hugha Granta, George Clooneyho i monackou princeznu. Ti všichni patří mezi pravidelné návštěvníky.

"Máme tady celebrity, které vstávají v sedm a před devátou už stojí pod sjezdovkou. Jsou tady i tací, kteří se nechají nahoru vyvézt lanovkou, poobědvají tam a jedou dolů. Chtějí se jen ukázat v lyžařském," dodává Alexandra.

Ještě před pár lety jste zde mohli potkat ta nejzvučnější jména světového showbyznysu jen tak na ulici, na procházce. Dnes už dávají přednost soukromí své vily.

Svatý Mořic je místem pro bohaté, ale přitom se netváří nabubřele. Jeho centrum lemované starými domy (dnes je okupují hotely, restaurace a drahé butiky) se táhne nahoru do kopce. Nebýt luxusních aut na parkovištích, člověk by si lehce představil, že se ocitl v nějakém poklidnějším švýcarském či německém městě. Tady ale na drahé limuzíny naráží na každém kroku, a pokud dole u vleku potká nějaké "horší" auto, může si být jist, že patří některému z lyžařských instruktorů.





Západ slunce ve Svatém Mořici

Hurá na lyže!

Pojďme se podívat na lyžařské svahy. Dva největší zdejší areály -Corvatsch a Corviglia, kde se konalo mistrovství světa v alpských disciplínách, nabízejí spolu s okolními menšími centry více než 350 kilometrů tratí.

I snowboardisté zde najdou svůj ráj, snowpark, leží jen kousek pod vrcholem Corviglia.

Zdatnější lyžař spíše zamíří na vrchol Fuorcia Grischa, kde může vyzkoušet náročnější sjezdovky, milovníci carvingu zase ocení vyjížďku na Piz Nair do nadmořské výšky 3057 metrů. Dolů se odtud dostanou po velmi příjemně se klenoucí široké lyžařské trati.

Musí se jim ale chtít. Lanovka totiž končí u vyhlídkové restaurace s velkou terasou obloženou skly, odkud je krásný výhled na okolní velikány. Právě tady se můžete dobře najíst a zároveň si i dostatečně vychutnat pohled na slunné Alpy.

Slunečné dny se tady opravdu zabydlely. Svatý Mořic je považován za nejslunečnější region ve Švýcarsku. Slunce, které má středisko už 75 let ve svém znaku, zde prý v průměru svítí 322 dnů v roce.

Tady se zrodila zimní dovolená

K opalování televizních hvězd se však hodí také terasa vyhlášené restaurace Mathis food affairs, což je nejvýše položený jacht klub v Evropě. Každý rok se tu prý sní 500 kilogramů lanýžů a mezi oblíbené pochoutky patří kaviárburger (taková drahá houska s kaviárem).

Málokdo ví, že právě Svatý Mořic je považován za rodiště světové zimní turistiky. Tenhle příběh začal v létě 1864 sázkou. Majitel jednoho hotelu přesvědčil pana Badrutta a jeho přátele, aby se do Svatého Mořice, kde pravidelně trávili léto, vrátili i v zimě. Pokud se jim tam nebude líbit, vezme náklady spojené s jejich pobytem na sebe. Nebylo však třeba. Skupina Britů zde zůstala od Vánoc do Velikonoc. A položili základní kámen sportovního centra: přivezli s sebou sáňkování, kriket, dostihy na jezeře.

A pak už to šlo jako po másle: v roce 1872 se zde konaly první závody v bruslení, o pár let později první evropský turnaj v kuželkách. Zrodilo se zde bobování, konal se tady první golfový turnaj. Prvenství si Svatý Mořic připisuje, i co se týče lyžařských závodů, skoků na lyžích i jakéhosi předchůdce skialpinismu. Nikoho proto asi ani nepřekvapí, že první světový šampionát v lyžování se konal právě tady.

Těch NEJ je ve Svatém Mořici opravdu mnoho.