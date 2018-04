Kde je doma nejlepší fotbalista světa. Slavný Nou Camp zblízka

Navštívit Barcelonu a nepodívat se ke svatostánku slavné Barçy se pro fotbalového fanouška rovná přinejmenším smrtelnému hříchu. My jsme ho naštěstí nespáchali a po vyčerpávajících prohlídkách slavných Gaudího staveb jsme si na návštěvu Nou Campu vyhradili celé odpoledne.

Vidět fotbalisty FC Barcelona v jejich červenomodrých dresech na živo nám bohužel nebylo dopřáno, v době naší návštěvy Barcelony hráli venku. Ale i tak jsme se mohli pokochat nádherným pažitem a navštívit místa, kde je doma nejlepší fotbalista světa Lionel Messi.

Ke stadionu Barçy se dostanete pohodlně metrem

Obrovský stadion fotbalového klubu FC Barcelona leží severozápadně od centra Barcelony na hlavní třídě Travessera de les Corts, přímo mezi stanicemi metra Collblanc (trasa L5) a Les Corts (trasa L3). Jako výchozí volíme stanici Les Corts a po zhruba deseti minutách se dostáváme k ohromnému areálu Nou Camp.

Obcházíme ho zleva a říkáme si: "Tak tohle je on, ten svatostánek evropského fotbalu? No, tedy nic moc." Před námi se tyčí ohromná betonová stavba, tak trochu připomínající náš Strahov. Ovšem jakmile vejdeme do areálu, dýchne na nás ona všudypřítomná fotbalová atmosféra, kterou ze všech stran přiživují plakáty a ohromné fotky hráčů.

Okamžitě zamíříme k pokladnám a platíme za prohlídku Nou Campu včetně přilehlého muzea. Vstupné rozhodně levné není a každý rok se o jedno až dvě eura zvyšuje. Dospělí nyní zaplatí 19 eur, děti a studenti po předložení karty ISIC 15,5 eura. Ušetřit můžete i u rodinného vstupného.

Před Nou Campem

Noříme se do nitra největšího evropského stadionu

Nou Camp byl dokončený v roce 1957. První zápas zde borci v červenomodrých dresech sehráli proti polskému týmu Legia Varšava a vyhráli 4:2. Historicky první branku tehdy vstřelil Eulogio Martinéz.

Stadion sám se rozkládá na ploše 55 tisíc metrů čtverečních a najednou na něm může sledovat zápas téměř 99 tisíc diváků. Impozantní jsou i další jeho rozměry – délka 250 metrů, šířka 220 metrů a výška 48 metrů. Nou Camp je tak největším stadionem Evropy.

Konečně vcházíme do nitra stadionu a začíná vytoužená prohlídka. Společně s námi se jí účastní desítky lidí. Jdeme s davem a sledujeme pásky označující směr prohlídky. Jako první navštívíme 3D kino, kde promítají ty nejkrásnější momenty ze zápasů včetně nádherných gólů. Ovšem na zhruba desetiminutovou projekci si musíme vystát frontu, do sálu pouštějí po skupinkách a zájemců je hodně.

Odtud komentují novináři zápasy do televize. Šatna hráčů Vířivka v šatně hráčů

Tak tady pobíhali Cruyff, Ronaldinho či Henry

Hrát v klubových červenomodrých barvách měly čest velké hvězdy, například Johan Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Thierry Henry nebo současná světová hvězda, miláček Katalánců, Argentinec Lionel Messi. České fotbalové hvězdy to štěstí nosit dresy FC Barcelona bohužel neměly. Výjimkou je pouze dnes již prakticky zapomenutý Georg Hanke (Jiří Hanke), který dres Barçy oblékal několik sezon v polovině padesátých let minulého století.

A právě do míst, kde se slavní fotbalisté pohybovali a pohybují dnes a denně, vedou při prohlídce naše další kroky. Prohlížíme si prostorné šatny s vířivkami a stoly, na kterých maséři dávají fotbalové hvězdy zpět do formy.

Ze šaten míříme do tunelu, vedoucímu k hrací ploše a tribunám. Sem se hodně těšíme. Cestou ještě míjíme klubovou kapli. Ta zažila v listopadu 1982 i návštěvu nejvyššího církevního představitele, papeže Jana Pavla II. Tehdy sloužil přímo na trávníku slavnostní mši, které se zúčastnilo přes 120 tisíc věřících.

Místnost pro tiskové konference Historický přehled prezidentů klubu FC Barcelona Kaple uvnitř stadionu Nou Camp

Legendární trávník na dosah ruky

Nou Camp Otevřeno každý den od 9 do 21 hodin, vstupné 19 eur. Prohlídka trvá 1 až 2 hodiny. V den zápasů prohlídky končí 3 hodiny před utkáním.

Nejbližší stanice metra – Trasa 5: Collblanc i Badal. Trasa 3: Maria Cristina, Palau Reial a Zona Universitària.

Konečně přišla očekávaná chvíle, došli jsme k trávníku. Stačilo by málo, jen se trochu natáhnout a mohli bychom si ten nádherný pažit pohladit. Raději to neriskujeme a s obdivem se rozhlížíme kolem. Pohled je to skutečně impozantní. Kolem dokola se táhnou třípatrové tribuny s desítkami tisíc sedaček v klubových barvách.

Jakmile jsme se nabažili pohledu, vydáváme se za dalšími zajímavostmi. Ve vyšších patrech stadionu navštívíme místa, kde se pořádají tiskové konference a také velkou podlouhlou prosklenou místnost, z níž novináři komentují probíhající zápasy.

Opět máme možnost se po stadionu rozhlédnout z vyšších míst tribuny. A stejně jako poprvé i teď nás ten prostor ohromuje. Z protější tribuny nás doslova hypnotizuje nápis "Més que un club" – heslo Barçy – "Barça je víc než jen klub". Jsme už natolik nasáklí všudypřítomnou fotbalovou atmosférou, že stačí zavřít oči a v tu ránu slyšíme bouření tribun a řev desítek tisíc fanoušků.

Nou Camp, logo FCB na hrací ploše

V nejlepším fotbalovém muzeu na světě

Před námi už je poslední část prohlídky, návštěva klubového fotbalového muzea. Opět se noříme do nitra stadionu a po chvilce se ocitneme mezi tisíci fotbalových relikvií, shromážděných v muzeu.

Klub FC Barcelona založil v listopadu 1899 fotbalový nadšenec Joan Gamper a také on jako první přišel ve 20. letech minulého století s myšlenkou postavit muzeum FC Barcelona. Bohužel jeho sen se realizoval až o 60 let později, muzeum se vybudovalo v roce 1984. Přičinil se o to tehdejší prezident klubu Josep Lluis Núnez, po němž nese muzeum od roku 2000 jméno.

FC Barcelona President Núnez Museum je nejen nejlepším fotbalovým muzeem na světě, ale dokonce i nejpopulárnějším muzeem jakéhokoliv druhu v Katalánsku. Každý rok ho navštíví několik milionů lidí.

FC Barcelona President Núnez Museum – maketa poháru vítěze Ligy mistrů

Najdete zde téměř dvě tisícovky různých exponátů a víc než čtyři stovky trofejí. Prohlédnout si můžete tisíce fotek hráčů, kteří za klub kopali, prezidentů klubu i různých momentek ze zápasů. Určitě vás zaujmou poháry, trofeje, fotbalové míče a také dresy těch nejslavnějších fotbalistů, kteří proměnili Barçu v jeden z nejlepších klubů. Součástí expozice jsou i obří obrazovky, na kterých běží dokumenty o úspěších slavného klubu.

Aby byla návštěva Nou Campu úplná, musíte zajít i do dvoupatrového klubového obchodu se suvenýry. Zde vám prodají prakticky vše, na co si vzpomenete. Pochopitelně vyvedené v červenomodrých barvách a označené logem FCB. Najdete zde opravdu cokoliv, od oblečení, kopaček, replik dresů až po pohledy, propisovačky, hrníčky, prostírání, hračky nebo třeba víno.

Naše návštěva Nou Campu končí, stála opravdu zato. Pokud se do Barcelony někdy vrátíme, naše kroky povedou opět sem, tentokrát ale na skutečný fotbalový zápas. Řev fanoušků si už nechceme jen se zavřenýma očima představovat.