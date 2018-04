Kde jde v Česku při koupání o zdraví

Doksy už nejsou "žumpou"

K nejšpinavějším vodním nádržím patří podle Evropské komise i hydrobiologa Petra Znachora z Akademie věd Brněnská přehrada, novomlýnské nádrže, Sedlice u Želivy, České údolí u Plzně a Skalka u Chebu.

Překvapivě to už není Máchovo jezero v Doksech. Znečištěno je jen v Borném, zatímco ostatním místům na jezeře uděluje evropská komise jen jedničky a dvojky: známky nejvyšší čistoty.

"Podle všeho se jedná o příznivý důsledek loňského i letošního chemického ošetření, takže v jezeru už není tolik zdraví nebezpečných sinic," soudí Znachor.

Nejen na Máchovu jezeru, ale i na velkých přehradních nádržích je podle něj čistota vody proměnlivá a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Záleží na teplotě vzduchu, množství srážek, slunečných dnech a dokonce i větru, který může nafoukat sinice k jednomu břehu přehrady, takže je u něho hladina plošně zelená.

"Sinice by se ale v českých nádržích nikdy nepřemnožily, pokud by do nich při deštích nestékalo velké množství umělých hnojiv z polí," připomíná Vojtěch Kotecký z ekologického hnutí Duha. Růst sinic podle něj podporují i fosfáty v pracích prostředcích, které jednoduché čističky neumí odfiltrovat.

Prací prostředky s fosfáty se od prvního října nesmějí v Česku prodávat a hydrobiolog Znachor to považuje za velmi příznivou zprávu. Až jedna třetina z odpadních vod totiž obsahuje obtížně filtrovatelné fosfáty.

Lipno je jen modré

Nehledě na nepříliš utěšený stav českých jezer a rybníků přináší zpráva Evropské komise i potěšující informace. Nejrozlehlejší vodní plochu Lipno oznámkovala Unie nejvyššími možnými známkami - jedničkami se znaménky plus. Což podle expertů souvisí s dlouhou zimou, která "nástup" sinic zpozdila. Nápor turistů prý čistotu Lipna každoročně zhorší, i když už z mnohých kempů neodtékají fekálie přímo do nádrže. Orlická přehrada má dobré i špatné známky - záleží na tom, kde zrovna jste.

Vojtěch Kotecký z Duhy připomíná, že čistota vody se rok od roku zlepšuje. A svědčí o tom i pásmo jedniček a dvojek kolem takových aglomeracím, jako je Praha či Ostrava. Na úplně nejvyšší příčku v průzračnosti vody dává Znachor dva jihočeské rybníky Hejtman a Staňkovský. O aktuálním přehledu čistoty vod informují servery Hydrometeorologického či Státního zdravotního ústavu.

Koupání v Česku KRAJ, NÁDRŽ KVALITA VODY Praha koupaliště Hostivař 1 koupaliště Lhotka 1 koupaliště Džbán 1 koupaliště Šeberák 2 Střední Čechy písník Bakov 1 nádrž Slapy - Ždáň 1 nádrž Slapy - Živohošť 2 nádrž Slapy - Nová Živohošť 1 nádrž Slapy - Županovice 1 jezero Poděbrady 2 písník Hradišt’ko 2 Jižní Čechy rybník Hejtman N Staňkovský rybník N nádrž Lipno - pláž Horní Planá 1 nádrž Lipno - pláž Lipno 1 nádrž Orlík - Radava 2 nádrž Orlík - Podolsko 3 nádrž Orlík - Vojníkov 2 Plzeňský kraj Babylon - koupaliště 2 rybník Hnačov 3 betonová nádrž Kolinec 3 rybník Bušek 3 rybník Valcha 3 Kanice - koupaliště 1 Kdyně - Hájovna 1 Klenčí p. Č. 2 Klíčov u Mrákova 1 Černíkov - koupaliště 5 Horšovský Týn 2 Němčice u Kdyně 3 Karlovarský kraj Jesenice - Dřenice 1 nádrž Skalka - Podhoří 5 nádrž Jesenice 1 nádrž Michal 1 rybník Tajch 2 Severní Čechy jáma dolu Varvažov 2 Habrovický rybník 3 rybník Chmelař 3 koupaliště Hrob - Křižanov 1 jáma dolu Barbora 1 rybník Rumburk N nádrž Nechranice - Vikletice 2 koupaliště Mšené-lázně 1 Liberecký kraj Hrádek N. Nisou - Kristýna 2 nádrž Mšeno - pláž U Kiosku 3 nádrž Mšeno - pláž U Prutu 3 nádrž Harcov - hráz 3 nádrž Harcov - pláž 2 Hamerský rybník 5 Oborský rybník 5 Královéhradecký kraj Divoká Orlice - Kostelec n. Or. 5 Tichá Orlice - Borohrádek 5 nádrž Rozkoš - u autokempu 3 koupaliště Teplice n. Metují N Pardubický kraj nádrž Březina 1 Svitavy - rybník Rosnička 1 Jižní Morava nádrž Vranov - Bítov 1 nádrž Pálava 1 rybník Olšovec 5 Nové Mlýny - horní nádrž N koupaliště Vémyslice 1 nádrž Vranov 1 nádrž Oleksovice 1 Moravskoslezský kraj nádrž Baška 1 Bílovecký rybník 2 nádrž Brušperk 2 štěrkovna Hlučín 1 nádrž Olešná 2 pískovna - Kališovo jezero 1 pískovna - Vrbické jezero 2 nádrž Těrlicko - Pacalůvka 1 nádrž Těrlicko - Pod motelem 2 nádrž Těrlicko - střed 2 nádrž Žermanice 1 nádrž Žermanice - Lučina 1 Olomoucký kraj Horka n. Mor. - Poděbrady 1 rybník Tvrdkov 1 Zlínský kraj nádrž Všemina 1 nádrž Luhačovice - u hráze 2 nádrž Luhačovice - u kempu 2 Napajedla - slepé rameno

Moravy 2 Otrokovice - Bahňák 1 Ostrožská Nová Ves - Kámen 1 Kraj Vysočina rybník Kachlička 5 nádrž Pilská 2 rybník Sykovec 1 rybník Velké Dářko 3 Domanínský rybník 3 rybník Medlov 2 rybník Černý 1 Velký pařezitý rybník 1 Pozn: Jak je hodnocená kvalita vody?

1 - Vyhovuje ideálním standardům čistoty vod Evropské unie

2 - vyhovuje povinným standardům

3 - nevyhovuje povinným standardům

N - k dispozici je málo dat o čistotě vody

5 - zákaz koupání v letní sezoně

