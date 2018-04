Kde i domy mají oči. Za památkami Palerma pod mafiánským dohledem

Ke Katedrále, jedné z nejvýznamnějších památek Palerma, je možné dojít po rušných bulvárech se spoustou luxusních obchodů i úplně obyčejných krámků s tradičními turistickými cetkami. Anebo je možné zvolit zkratku úzkými kostrbatými uličkami s popelnicemi přetékajícími odpadky, se zbytky zeleniny z ranního trhu na chodníku, se zanedbanými domy a otlučenými auty.

Není to tak dávno, co jeden cestovatel napsal, že v takových čtvrtích máte pocit, jako by vás někdo pořád pozoroval. Přesně vystihl atmosféru zastrčených koutů sicilské metropole. I v místech, kde se nepotloukají po ulicích výrostci nebo nesedí před domy důchodci s pátrajícím pohledem, jako by i oprýskané zdi nevzhledných domů měly oči.

Mohlo by Vás zajímat Nevíte kam na dovolenou? Poznejte krásy Sicílie.

Ačkoli obavy o vlastní zdraví jsou nejspíš zbytečné, stejně procházku po odvrácené straně Palerma doprovázejí nepříjemné pocity a touha být někde na hlavní ulici. Obzvlášť to platí v okamžiku, kdy slunce pomalu zapadá za vrcholek jednoho z vysokých kopců, které Palermo obklopují.

Stačí se ovšem zeptat skupiny mládenců před hernou na cestu a z "podezřelých" Siciliánů jsou najednou ochotní mladí lidé, kteří se vám i přes absolutní neznalost angličtiny snaží pomoci. A pak se upřímným úsměvem loučí.

Obyčejné domy a ulice v Palermu

Hřbitov místo základů

Katedrála Palermo je monumentální stavba na starověkém hřbitově, obklopená mramorovou balustrádou s barokními sochami. Její velikost vyniká díky umístění na konci stejnojmenného náměstí Piazza della Cattedrale.

Se stavbou se začalo na konci 12. století, ale od té doby prošla její podoba mnoha proměnami, jak vznikaly všelijaké přestavby, přístavby a úpravy. Proměnu Katedrály dokládají čtyři zvonice, které ční nad rozlehlou budovou, pocházejí postupně ze 14., 15. a 16. století.

Uvnitř stavby stojí za pozornost krásný, bohatě zdobený portál ze 14. století. Kuriozita se ukrývá v kapli svaté Rozárie, kde je ve výklenku za bronzovým zábradlím umístěna stříbrná schránka s ostatky patronky města. V sakristii jsou k vidění honosná obřadní roucha, monstrance, bohoslužebné nádoby a další cenné předměty ze 14. až 18. století.

Přístav v Palermu Kostel San Giovanni degli Eremiti Palermo v noci

Ač se zdá být Katedrála tak nesmírně stará, historie Palerma sahá mnohem dál. Už několik století před Kristem zde vznikaly obydlené kolonie a třeba v 8. století před naším letopočtem zde Féničané vystavěli svou osadu. V historii sicilské metropole se objevili také Římané, Byzantinci nebo Arabové, později pak Normané, Švábové či Rakušané.

Jednou z nejvýraznějších postav historie byl Friedrich II., který k sobě přitáhl nejtalentovanější osobnosti své doby. Když ovšem v roce 1250 zemřel, Palermo postupně sláblo, až se hlavním městem stala přechodně Neapol.

Katedrála Palermo

Bart Simpson jako Kmotr

Přirozeným pokračováním procházky po historickém jádru Palerma je široká, rušná ulice se spoustou aut, vedoucí severně ke Královskému paláci a Nové bráně.

Tady už výstavní, luxusní obchody se světoznámými módními značkami končí a převahu jednoznačně získávají malé turistické krámky, kde mezi hlavní témata na tričkách a dalších reklamních předmětech patří i mafie nebo oscarový film Kmotr, který toto téma proslavil. Je možné si koupit třeba propisovačku nebo tričko s Bartem Simpsonem coby mafiánským bossem.

Ještě před Královským palácem je možné uniknout všudypřítomným autům v parku s fontánou, kde jsou samozřejmostí vzrostlé palmy, ostatně jako v celé metropoli. Sicílie totiž leží už v subtropickém pásmu a tradiční česká zima je tady stejně výjimečná jako písečná bouře v Praze.

A tak zatímco v Česku přes zimu klesá teplota hluboko pod bod mrazu, v Palermu se za slunečného počasí můžete ve stejný dobu procházet třeba jen v tričku s krátkým rukávem, ti více zimomřiví v lehké bundě nebo mikině. To ovšem neplatí pro místní obyvatele, kteří vytahují kozačky a teplé zimní bundy.

Původní opevnění v přístavu Prodej čerstvých ryb u přístavu Královský palác

Od krále k mumiím

Královský, nebo též Normanský palác stojí na vyvýšenině hned za parkem. Základy stavby byly položeny už v 8. století. Býval sídlem normanských a švábských králů, v současnosti slouží pro regionální sicilský parlament.

Zvenku se může zdát budova obyčejná, ale uvnitř je tomu naopak. Impozantní schodiště vede do prvního patra, kde se nachází nejzajímavější část celého komplexu - Palatinská kaple. Je to jeden z nejkrásnějších a nejtypičtějších příkladů normanského umění v Palermu. Je bohatě zdobená typickou mozaikou s biblickými motivy, výstavní je i strop ze 12. století.

Vedle Královského paláce, jako by na něj navazovala, stojí úchvatná Nová brána, ve tmě nádherně osvětlená. Pochází z 16. století a orel na střeše stavby symbolizuje palermský senát.

Pokračujeme-li dál na sever, dorazíme až k místu, které je pouze pro otrlé povahy. Klášter kapucínů byl postaven v roce 1621 a jeho největší lákadlo se ukrývá v katakombách. Je to skoro 8 tisíc mumií mnichů, které se díky vhodnému proudění vzduchu dochovaly i s šaty.

Palermo, Nová brána s orlicí na střeše

Kostel s červenými báněmi

Při návratu do centra Palerma se takřka nedá minout kostel, který každého turistu musí doslova praštit přes oči. Na střeše má totiž červené kopule.

Je to kostel San Ciovanni degli Eremiti, pochází z normanského období a byl postaven v typické muslimské architektuře. Právě báně dodávají stavbě z 12. století výrazně orientální ráz.

Kousek od kostela objevíte další zajímavou stavbu, monumentální fontánu Pretoria. Původně byla navržena pro florentské sídlo Dona Pietra di Toledo, ale nakonec ji koupil palermský senát a instaloval si ji před své sídlo. V průvodcích se o fontáně píše jako o úžasném díle, a je to pravda. Výjimečnost jí dodávají i alegorická sousoší a nestvůrné postavy.

Budete-li mít chuť poznat ještě něco více z historie Palerma i Itálie, navštivte archeologické muzeum, sídlící v místním konventu. V sálech jsou zajímavé sbírky starožitností a soch, k vidění jsou například bronzové hlavy, šperky, zbraně nebo keramika.

Ochutnávka na trhu

Takřka nezbytnou se při návštěvě Palerma stává procházka po místním tržišti. To největší se rozkládá mezi přístavem a rušnou třídou Via Roma se spoustou značkových obchodů.

Stačí udělat pár kroků od širokého bulváru plného aut do úzkých uliček a turista se rázem ocitne jakoby v jiném světě. Na pultech jsou vyskládané ryby právě ulovené v moři, čerstvá zelenina, nepřeberné množství koření a dalších pochutin.

Okolo posedávají postarší Siciliáni a hrají kostky, o kousek dál se o čemsi vzrušeně baví jiná skupina místních a další si pochutnávají na kouskách chobotnice, kterou prodavač právě uvařil.

Je mezi nimi i nějaký mafián?