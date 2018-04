Kde Hitler plánoval zmizení Československa z mapy

Po šestatřicet let, každou neděli, s přestávkou, kdy byl odvelen do války, maloval šatovský rodák Maxmilián Appeltauer ve sklepení vyhloubeném v pískovci. Byla to jeho vášeň, to, že se sklep stane vyhledávanou turistickou atrakcí, nemohl tušit. Dříve prostor sloužil jako soukromá vinárna.

Do stěn Appeltauer vyškrábal a zářivými barvami vymaloval mnoho naivistických motivů, upravoval je i podle současného režimu, takže například z hákového kříže se nakonec stalo budovatelské ozubené kolo. Maloval, i když přišel o ruku, při práci si svítil svíčkou.

Krom hlavních chodeb je tu i pět salonků.

Na stěnách uvidíte například Hradčany, šatovský bunkr, koupající se ženy, pohraničářskou hlídku na koni, trpajzlíky nesoucí vinný hrozen…

Vše prý vytvořil pro svou tajnou lásku, která o jeho citech vůbec nevěděla. Při prohlídce se dozvíte od průvodkyně mnoho zajímavého z umělcova života i o víně. Součástí vstupného je i deci dobrého šatovského vína.