Kde běhají rys Patrik a jelen Lojza? Na internetu

Vědci už si nebudou nechávat údaje, které vyzkoumají v Národním parku Šumava, jen pro sebe. "Data nechceme jen škudlit, ale rozhodli jsme se je zpřístupnit lidem,“ uvedla Zdeňka Křenová ze správy šumavského parku.

Vysílačku dostane i los

Národní park už několik let sleduje s pomocí moderní techniky umístěné v obojcích na Šumavě žijící zvířata. Přesně ví, kde se pohybují, kam chodí za potravou a podobně. Teď to můžete vědět i vy. Stačí si na internetových stránkách správy parku vybrat jednoho z dvaceti jelenů nebo rysa a sledovat, kde se v poslední době zvíře vyskytovalo.

"Obojky s vysílačkami chceme dát jednou i srncům či losovi. Jsou to ale plachá zvířata a zatím se nám je nedaří odchytit, uspat a připevnit jim je,“ řekl Pavel Šustr, který má sledování zvěře na starosti.

Na webových stránkách je sledování jelenů či rysa i zábavné. Všechna zvířata jsou totiž pojmenována, jeleni třeba Rudolf, Petr nebo Lojza. "Jména vybrali vedoucí lesních správ, kde jsme zvířata odchytili. Určitě je lepší používat jména než čísla,“ vysvětlil pojmenování zvířat Šustr. Pohyb zvířat můžete sledovat na webu Národního parku Šumava ( www.npsumava.cz ) v sekci Nature Online/Telemetrie zvířat ZDE . Upozornění: program lépe funguje v Mozille než Exploreru.

I když vědci z národního parku dokážou téměř okamžitě zjistit, kde se sledované zvíře nachází, tedy pokud je na území signál mobilního operátora, na internetu aktuální údaje nejsou. "Ve Švédsku to udělali a měli problémy, že jim lidé zvířata rušili,“ vysvětluje Šustr. Správci Šumavy mají strach také z toho, že by aktuální data zneužili pytláci.

Rys v ohrožení

Bojí se hlavně o život chráněného rysa. I v důsledku nelegálního odstřelu rysů se v posledních letech snížil počet těchto zvířat asi o čtvrtinu. Na území jihozápadních Čech jich dnes žije zhruba sedmdesát.

"Každý by chtěl rysa v parku vidět, ale podle aktuálních dat by jej mohli vystopovat i pytláci. Pokud jsou údaje několik dnů staré, pak nemají pytláci šanci, protože rys se pohybuje na velkém území a překračuje i státní hranici do Německa,“ poznamenal Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Právě toto ekologické hnutí pořádá každoročně projekt rysích hlídek, které chodí v parku a hlídají, aby na tuto šelmu nevyrazili s pistolí přes rameno pytláci. Rys v průměru obývá teritorium o velikosti 360 kilometrů čtverečních.