Kde ani Alláh se sněhem nepočítal...

Dnes zde ve výšce přes 3300 metrů hrají bohatí Číňané golf. A mají určitou výhodu: míčky jim prý kvůli vysoké nadmořské výšce létají při odpalech o pětinu dál než u nás.

V Dubaji zase nedávno otevřeli unikátní stavbu, v níž se dá lyžovat i při třiceti stupních nad nulou obvyklých venku. Haly na lyžování však mají již delší dobu na několika místech v Nizozemsku, kde nejsou žádné kopce, v japonském Tokiu či v Madridu.

Před sedmi lety zase ve Spojených arabských emirátech, k nimž patří i zmiňovaná Dubaj, postavili uprostřed pouště luxusní hotel Al Maha. Teď tady můžete strávit "pohádkovou" noc. Za dvě osoby s plnou penzí zaplatíte "pouhých" 20.000 korun.

Loni nedaleko Berlína otevřeli ve starém nevyužitém leteckém hangáru tropický ráj. Udělali umělé moře, umělý příboj a pláž. Písečnou pláž. Že jsou to všechno bláznivé nápady?

Ale kdepak. Ve všech případech jde pouze o největšího hybatele současného světa - peníze. V zábavě a v turistice se totiž točí obrovské, až neskutečné částky. Je to jedno z nejrychleji rostoucích odvětví podnikání.

"V Dubaji před lety pochopili, že potřebují dobře investovat miliardy dolarů získaných z těžby ropy," říká Jana Procházková, ředitelka kanceláře Business Travel International v Praze. "A tak se země otevřela turistům. Vyrostly stovky hotelů, vznikla letecká společnost Emirates, která v současnosti patří k nejlepším na světě, a dnes se tam i lyžuje. Na místech, kde nebylo skutečně téměř nic, je prakticky všechno."

Znamená to snad, že po lyžařském svahu na poušti a tropickém ráji v Německu se dočkáme i diskotéky na nejvyšší hoře světa Mt. Everestu? Pokud by to přineslo peníze, vyloučit to nelze...

Mrazivá fata morgána uprostřed rozpáleného písku

400 metrů dlouhá sjezdovka v Dubaji

Když tu podivuhodnou stavbu poprvé uvidíte, máte chuť promnout si nevěřícně oči. Obří tubus jako by do města, jež se čím dál víc zakusuje do přilehlé pouště, posadili mimozemšťané.

Bizarní pocit zesílí, když vstoupíte dovnitř. Nachlazením možná odnesete teplotní šok, když z parna vkročíte do haly, v níž jsou dva stupně pod nulou. A tím kontrasty nekončí! Pokud váš taxík neuvázne v dubajské zácpě, stačíte se vykoupat v teplém moři i zalyžovat si na sjezdovce během 15 minut.

Cestou do mamutího obchodního domu Mall of the Emirates, z něhož se do sněhového království vchází, minete indické a pákistánské dělníky v nuzných hadrech, kteří zdejší luxus budují. Ohromeni projdete největším nákupním centrem na světě mimo území USA, až vás kýčovitý model ledního medvěda v životní velikosti upozorní, že jste na místě. Uvnitř si děti v erárních oteplovačkách berou z kbelíků nachystané sněhové koule a zkoušejí s nimi trefit otevřenou pusu barevného panáka.

Lyžařský instruktor má svatou trpělivost a věčný úsměv na tváři.

"Dejte nohu nad lyži, tak je to správně, a teď zatlačte, až vám zaklapne vázání. V pořádku? Tak pomaličku pojďte za mnou, pomaličku... Jé, slečno, vy jste se nějak rozjela, vy někam spěcháte, nemám pravdu?" Byl by to obyčejný lyžařský kurz pro rozpačité začátečníky. Nebýt toho, že po jeho skončení se "spěchající slečna" zahalí do dlouhých černých šatů. Sotva je jí vidět tvář. A vyjde do čtyřicetistupňového vedra.

























Jako by bizarní stavbu do Dubaje posadili mimozemšťané

Dubaj, to je místo stvořené pro pokračování Pohádek tisíce a jedné noci. A zdejší ski areál je jeden z největších zázraků. Mrazivá fata morgána uprostřed rozpáleného písku. Pro turisty, ale i pro místní obyvatele zvyklé ze své země na ledacos je areál žhavou atrakcí. Kvůli cestovnímu ruchu se z Dubaje stává rychle se rozrůstající "Disneyland". Sníh pod střechou je nejnovějším lákadlem otevřeným na počátku prosince.

Na ploše 22,5 tisíce metrů čtverečních, což je rozloha tří fotbalových hřišť, najdete 400 metrů dlouhou sjezdovku, bobovou dráhu nebo tajemnou ledovou jeskyni, které dominuje z ledu vytesaný drak.

Kdo chce bydlet v sousedství sjezdovky, zaplatí v hotelu Kempinski zhruba 87.000 korun za týden, ale existují i dostupnější možnosti bydlení. Vstupnému do areálu se však nevyhnete: celodenní pas, který zahrnuje zapůjčení kombinézy, lyží nebo snowboardu, vyjde dospělého v přepočtu na 1400 korun, děti do 13 let platí o dvě stovky méně.

Ale co je to pro zdejší ropné magnáty či bohatou zahraniční klientelu! Na svahu, na kterém umělý sníh modře světélkuje, se Arabové mísí s Evropany, mezi nimiž převažují Rusové. Ti jsou většinou na lyžích zkušenými mazáky, ale i mnozí místní předvádějí při sjezdu akrobatické kousky. V dubajské hale jsou sice Alpy imitovány pouze tapetami na stěnách, avšak umění zámožných Arabů na lyžích prozrazuje, že už si na dovolenou do hor párkrát zaletěli. Teď už nemusí, sníh mají ve vlastní vyprahlé zemi.





Součástí zimního království je jeskyně s ledovou sochou draka

Vyprahlé? Tam, kde dřív býval pouze písek, vyrostly u hotelových komplexů oázy bazénů, parčíků a záhonů barevných květin. V Koránu, posvátné knize muslimů, se píše, že na místě Dubaje byl kdysi ráj a že jednou se tam poušť opět zazelená. Místní rádi vtipkují, že tato doba už nastala a proroctví bylo naplněno. Se sněhem ale ani Alláh nepočítal...

"Ne, nefoťte mě, vážně ne." Muslimská dívka na lyžích se sice usmívá, ale je vidět, že svou žádost myslí naprosto vážně. "Jestli nepřestanete, tak někoho zavolám."

Supermoderní svět sice umožnil v poušti sníh, ale určité tradice patrně nikdy v arabských krajích jako sníh neroztají. Zákaz focení žen k nim patří. Nic na tom nezmění skutečnost, že si dotčená slečna po chvíli usrkne z plechovky colu bez cukru, sundá lyže a rozverně skočí kamarádovi na záda. Padnou do závěje, kde se vesele smějí a dovádějí. Přitom nad halou žhne slunce.

Vojáci odešli, teď je tu exotický ráj

Tropický ráj mezi Berlínem a Drážďany

Teplota se šplhá ke dvaatřiceti stupňům, člověku začíná být pořádné horko. Nejlepší okamžik svlažit se v křišťálově průzračném moři. Capu po vyhřátém písku, šumění vln se prolíná se štěbetáním ptáků, všude kolem omamná vůně exotických rostlin.

Tipujete na panenské tichomořské ostrovy Fidži, arabské Emiráty či slunnou Brazílii? Jste vedle!

Sice se sluním v tropickém ráji, ale tentokrát jsem za ním nemusela dlouze letět. Stačily necelé tři hodiny jízdy od českých hranic. Jsem šedesát kilometrů od Berlína a sto od Drážďan, v místě, kde nedaleko dálnice A13 vyrostla tropická džungle. "Proč cestovat, když chcete pouze strávit příjemnou dovolenou?" hlásá barevný plakát.

Tropy a pláže by asi nikdo nehledal ve střední Evropě. Možná i proto je již rok najdete v Braniborsku, což uvítali hlavně ti, kteří nemohou připravit rodinný rozpočet o desetitisíce za dovolenou v zámoří.

"Sen o hřejivých tropech se vám může vyplnit i v Německu," pyšní se multimiliardář Colin Au z Malajsie, který halu před rokem otevřel.





Občas bývá v tropickém ráji docela plno. Jezdí tam i Češi a Poláci.

Tropický ráj za 70 milionů eur vyrostl v prostoru bývalé základny sovětské armády, kterou tady ještě připomínají vymlácené bunkry. Hala, která bývala obrovským hangárem, je tak vysoká, že by se do ní vešla socha Svobody. A tak dlouhá, že by v ní mohla ležet Eiffelovka nebo berlínské Postupimské náměstí. Za všechno vlastně může zdejší vysoká nezaměstnanost a špatné podnebí. "Džungle" na okraji Sprévského lesa totiž přinesla nejenom turisticky vyhledávanou atrakci, ale také pracovní příležitosti pro tisícovku lidí.

Atrakce láká nejenom Němce. "Je to vítaný únik z reality. Navíc se dvěma dětmi si nemohu dovolit jet k moři," říká paní Grazyna ze sousedního Polska, která si sem udělala rodinný výlet. Častá polština se mísí také s češtinou a angličtinou, zaslechnete i francouzštinu.

Najdete tady typické vesničky jako v Keni, Thajsku, na Borneu či Bali. Písek je skutečně dovezený od moře. Ochutnat lze asijské, jihoamerické i africké speciality.

Můžete se vykoupat v jižním moři nebo zajít přes prales na "chladnější" stranu, k laguně, kde je asi o čtyři stupně méně.

Máte-li dost lenošení u moře, dopřejete si třeba thajskou masáž, kurz jógy či samby. Můžete si nechat naplést africké copánky nebo nakoupit tropické suvenýry. Dokonce se zde i pěkně opálíte. Díky membráně propouštějící UV záření je tady simulováno sluneční světlo, které nechává rostliny růst a návštěvníkům umožní chytat bronz.

Je snad libo ještě něco nefalšovaně romantického? Budiž. Klidně vás tady nechají strávit noc na pláži, po které si za svítání zaplavete v moři -zatímco venku budou zřízenci odhrabávat čerstvě napadaný sníh. Více informací o tropickém ráji - ZDE.