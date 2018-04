Každý třetí tráví dovolenou v cizině

Pomalu končící letní sezona dovolených je ve znamení několika rekordů. Prázdniny v cizině letos podle odhadů stráví kolem tří milionů občanů České republiky, pobyt v cizině je čím dál delší a absolutním cestovatelským hitem s největším nárůstem zájmu se stalo koupání v Chorvatsku. Podle největších cestovních kanceláří vyjede letos na dovolenou do zahraničí o tři až pět procent více lidí než vloni. Ovšem do Chorvatska, nejoblíbenějšího letního cíle českých turistů, zamíří podle společnosti Mag Consulting, která se věnuje výzkumu cestovního ruchu, téměř 800 tisíc Čechů. To je o téměř patnáct procent více než vloni.