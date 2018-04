Stačí pár příkladů :

1/ Obchvat kolem Chlumce nad Cidlinou

Městem Chlumec nad Cidlinou, a to přímo centrem, projíždějí tisíce aut. Při hledání řešení se ochránci přírody brání obchvatu kolem města, a to bez ohledu na obyvatele města.

Kolik lidí musí utrpět nehodu, než ochránci přírody pochopí, že odvedení rušné dopravy mimo město zachrání mnoho lidských životů.

Jaká je vlastně v tomto ohledu cena lidského života za záchranu kousků země? Jaká musí být miska vah?



2/ Bledule vítězí nad vlekem

V jednom nejmenovaném lyžařském středisku v Orlických horách měla být provedena výstavba dalšího lyžařského vleku, ale díky několika trsům bledulí tak nemůže být uskutečněno.

Trsy bledulí navíc nejsou na místě odnepaměti, ale byly jedním chalupářem dovezeny a vysazeny. Nyní se těchto několik přesazených květin stalo důvodem k zamítnutí výstavby. Je mi známo, že studie ochránců přírody stála mnoho desítek tisíc korun a stanovisko bylo zamítavé.

Co kdyby se částka za studii věnovala na řešení záchrany několika trsů bledulí místo studie. Všichni by byli spokojeni, příroda by neutrpěla žádné škody a rozvoj regionu by byl zajištěn.

Proč ochránci přírody inkasují nemalé částky za studie, místo použití inkasovaných částek na opravu přírody? Kde jsou hranice mezi komercí a ochranou přírody?

Myslím si, že by se všichni zúčastnění měli vážně zamyslet nad touto situací. Každý extrém je škodlivý, a to buď pro přírodu, či pro obyvatelstvo. Kde jsou hranice zásahu do přírody ve prospěch lidí? Kde jsou hranice zásahu pro zachování stávající přírody?

Předpokládám, že na toto není nikdo schopen dát dnes jednoznačnou odpověď a myslím si, že se bude ještě dlouho hledat. Každý školák ví, že příroda může existovat sama o sobě bez lidí, lidé bez přírody však ne.