Berlínské kavárny dobývají Prahu. Kam se vydat za opravdovou kávou?

Už dávno neletí klasické starosvětské kavárny, ve kterých se scházeli pařížští intelektuálové, třeba Café de Flore či Les Deux Magots u náměstí St-Germain des Prés. Už dávno nejsou v kurzu vídeňské kavárny, ať už luxusní Café Schwarzenberg, či legendární Café Sacher za operou. Tam chodí z devadesáti procent pouze turisté. Moderní kavárny dnes frčí v chudém, ale sexy Berlíně, odkud je kopíruje celý kavárenský svět včetně Prahy a dalších českých měst. Jako vzor slouží legendární The Barn, Bonanza, Five Elephant, No Fire No Glory a další.

Jak přišla Ema z Berlína

Kam tedy vyrazit? Které kavárny jsou u nás považovány za nejlepší? Jednou z nejoblíbenějších kaváren současnosti v Praze je espresso bar Ema, který byl otevřen u Masarykova nádraží a v loňském roce získal titul nejlepší kavárny v republice. A to přesto, že má jen jednu místnost, téměř všichni sedí spolu u jednoho stolu, není tam internet a interiér připomíná spíše továrnu než kavárnu.

Čím tedy tento podnik bodoval? Přátelským přístupem personálu, unikátní industriální atmosférou, domácími koláči a hlavně fantastickou kávou. Nedělají tu totiž pouze espresso či caffé latte, ale především alternativní kávy, jako je třeba aeropress či drip. Ale k tomu se ještě dostaneme. Jen připomeňme, že předobrazem Emy se stala právě slavná berlínská kavárna The Barn.

Legendární „Šálek“

Nyní se vraťme k našemu žebříčku. Třetí místo v loňském roce získala kavárna, která je už několik let naprostým fenoménem a kde si bez rezervace nesednete, a to ani ráno, ani odpoledne, ani o víkendu. A to přesto, že kavárna nestojí nikde v centru, ale v zapadlé uličce v Karlíně. Řeč je o kavárně Můj šálek kávy, kterou provozuje jeden z otců české kávové moderny, spolumajitel pražírny prémiové kávy doubleshot a jeden z velkých propagátorů kávových alternativ Jaroslav Tuček.

„V současnosti až 60 % kávy v Šálku připravujeme alternativními metodami, tedy různými způsoby filtrace. Když jsme Šálek přebírali, bylo to o desítky procent méně, navíc počet lidí, kteří dávají přednost filtrované kávě neustále stoupá,” vysvětluje Jaroslav Tuček a dodává, že oproti espressu mohou zákazníci ve filtrované kávě rozlišit různé chuťové nuance, včetně mnoha ovocných či čokoládových tónů.

Můj šálek kávy v Karlíně je mezi kavárnami již legendou a bez předchozí rezervace si zde většinou nesednete.

Kávové alternativy

Filtrovaná káva je obvykle spíše doplňkem kavárenské nabídky, ale třeba v Šálku se z ní stal mainstream. Jaké tedy jsou kávové alternativy? Nejznámější je zřejmě french press, který nejvíce připomíná přípravu turecké kávy, neboť čerstvě umletá káva se zalévá téměř vroucí vodou, ale po krátkém louhování se stlačí píst, káva se přelije do hrnku a není už dále v kontaktu s lógrem.

French press je ideální hlavně na doma, v kavárnách se podávají především filtrované kávy, ať už je to drip, aeropress či chemex. Takto připravené kávy jsou silnější, neboť na rozdíl od espressa se na jejich přípravu většinou používá 15 až 18 gramů kávy, navíc jsou chuťově velmi odlišné a jednotlivé tóny se liší podle druhu kávy, která byla na jejich přípravu použita. Například v Šálku je v nabídce hned několik druhů prémiových káv, ať už je to káva z Kostariky, Rwandy, Brazílie, či Kolumbie.

Součástí moderních kaváren jsou černé školní tabule, na které se píše aktuální nabídka jídel i připravovaných káv. V pražské kavárně Můj šálek kávy si hosté mohou zakoupit celou řadu přístrojů na výrobu alternativních káv.

Již bez cigaret

A jaké další podniky jsou v kurzu? Velmi oblíbený je již dlouhá léta Café Lounge na Újezdě. Mají zde nejen skvělou kávu, ale také zde velmi dobře vaří a od jara do podzimu slouží hostům klidná terasa ve vnitrobloku.

Příjemný je dejvický Kafemat, jehož majitel se inspiroval u berlínských kaváren Bonanza či No Fire No Glory.

Berlínskou energii vyzařuje také komorní kavárna I need coffee stojící kousek od Palackého náměstí či La Bohéme Café na Vinohradech.

Ještě připomeňme jeden důležitý detail, že ve všech moderních kavárnách se již automaticky nekouří, jak je to běžné v celé civilizované Evropě. Ve většině kaváren také servírují vodu zdarma a mají i velmi působivou gastronomickou nabídku.

Nabídka kávových alternativ: Drip či aeropress. Naopak affogato je espresso s vanilkovou zmrzlinou. Moderní kavárny vedle skvělé kávy nabízejí také zajímavá jídla i čerstvé domácí koláče.

Brněnské žně

Moderní „berlínské“ kavárny naštěstí nevznikají jen v Praze, ale i v dalších českých městech. Tak třeba v Ostravě funguje výborná kavárna Ostravanka!!!, která má podle místních nejlepší kávu ve městě a také se zaměřuje na alternativní způsoby přípravy kávy, jako jsou aeropress či french press. Také klasické kávy jsou zde značně originální a hosté mohou ochutnat třeba medové esspreso či perníkovou kávu.

Několik nádherných kaváren najdete v Brně, jednou z nich je designové Bistro Franz. Minimalistický interiér je vyšperkovaný mnoha nápady, které umocňují pozitivní atmosféru podniku. Navíc zde výborně vaří a káva je také skvělá – připravuje se z kávy další prestižní pražírny Mama Coffee.

Jednou z nejmladších, ale velmi působivých kaváren je Industra Coffee a výbornou alternativní kávu nabízí také Kafec.