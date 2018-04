Káva ve Vídni: dokonalá lahůdka

Vždyť si zde můžete dát i lehké jídlo, vynikající zákusky, přečíst si noviny (zdarma), ale třeba zahrát i kulečník či bridž. Kromě kávy se zde pije i víno, pivo či tvrdý alkohol. Přitom samotní obyvatelé Vídně považují kavárny za takřka nepřekonatelné místo odpočinku, zábavy a hlavně místo pro schůzky s přáteli, pro klábosení či pouhé pozorování cvrkotu velkoměsta.Proto by vás ani nemělo překvapit, když v kavárně u kávičky a zákusku sedí elegantní muž v obleku. To, co bývá v jiných zemích většinou výsadou žen, je ve Vídni běžné i pro muže.Některé prameny uvádějí, že první kavárna byla ve Vídni otevřena v roce 1683 s příchodem turecké armády. Jenže historici tvrdí, že tento nápoj se zde vařil už dlouho předtím. Absolutního věhlasu dosáhly zdejší kavavárny před sto lety, kdy si místní politici, spisovatelé, skladatelé, advokáti či lékaři prakticky neuměli představit den bez posezení v podobném podniku. Podobné je to i dnes.Číšník proto bývá často oblečen ve fraku a to dokonce i v poměrně ošuntělých kavárnách. Ke kávě se často podává voda. Pokud jste si něco objednali, tak můžete u stolku sedět tak dlouho, jak chcete. Šálek kávy vás však vyjde na 20 až 40 šilinků. Někdy podle druhu kávy i více.Pak jsou tady espresso bary. Ty jsou sice k stání, ale kávu mají dobrou a navíc za polovinu či třetinu ceny, než je obvyklé v lepších kavárnách.Dále ve Vídni najdete café-konditoreien. To jsou podniky, kde koupíte i velmi dobré zákusky a moučníky. Jsou to ale denní provozovny a zavírají kolem sedmé večer. Nejslavnější, ale i nejdražší, je Demel Konditorei (Kohlmarkt 14), dále Heiner (Kärntner Strasse 21-23), nejlepší moučníky mají v Lehmannu (Graben 12).A jak se tedy některé vídeňské kávy jmenují? Brauner: káva s mlékem; Melange: směs kávy a horkého mléka; Kurz: zvlášt silná káva; Obers: káva se smetanou; Mokka: silná černá káva; Kapuziner: černá káva s trochou mléka, obvykle zpěněného; Schwarzer: černá káva, Konsul: černá káva s trochou smetany; Kaffeinfreier Kaffee: káva bez kofeinu; Türkischer: obyčejná silná černá turecká káva servírovaná tradičním způsobem; Pharisäer: silná černá káva se šlehačkou, podávána s rumem, Schlagobers: silná černá káva se smetanou nebo šlehačkou.A ještě několik známých kaváren: Central (Ferstelův palác, Herrengasse), Dommayer (Dommayergasse 2), Imperial (Kärntner Ring 16), Landtmann (Dr-Karl-Lueger-Ring 4), Ministerium (Georg-Coch-Platz 4), Museum (Friedrichstrasse 6), Prückel (Stubenring 24), Sperl (Gumpendorfer Strasse 11).Tak štastnou ruku ve výběru a příjemné posezení