Káva, která vás položí na lopatky

9:25 , aktualizováno 9:25

Do místnosti přichází sedm Polynésanů, ramenatých mužů s temnýma očima a pomalovanou kůží, oblečených jen do rákosových zástěrek. Jeden z nich přináší dřevěnou mísu na nožičkách, postaví ji před sebe. Hostitelé se usazují do tureckého sedu, čelem k udiveným bělochům. A rituál servírování kava kava může začít.