Káthmándú, brána k osmitisícovkám i skvost ze seznamu UNESCO

Dvoumilionová metropole a její bezprostřední okolí se může pyšnit několika památkami UNESCO, najdeme tu nejvýznamnější nepálské i světové hinduistické a buddhistické chrámy nebo starobylé městské části se zachovalými pagodami a tradičním životem místních kast.

Kontrast chudoby a blahobytu

Kdo poprvé přiletí do Káthmándú, toho hned po opuštění letiště šokuje chudoba, chaos nebo bizarní výjevy všude kolem. Po ulicích se tu valí nekonečné množství kouřících náklaďáků, polorozpadlých aut, motocyklů i cyklistů. Tato masa se přelévá zleva doprava podle toho, jak jednotliví řidiči potřebují zatočit do bočních uliček, a zoufalou atmosféru předměstí dokreslují nedostavěné budovy s obřími billboardy nadnárodních společností. Těžko byste hledali větší kontrast chudoby a "pozlátek" západního bohatého světa.

Většina turistů směřuje z letiště do čtvrti Thamel, jakési oázy relativního klidu a bezpečí uprostřed chudinských čtvrtí. Tady najdete spoustu kvalitních hotýlků, restaurací, obchodů a také cestovních kanceláří, které zajišťují trekingové výpravy do hor nebo exkurze do jiných národních parků Nepálu.

Teprve zde se často návštěvníci dozví, jaké unikáty se nacházejí kolem nich, přímo v Káthmándú a jeho bezprostředním okolí. Často tak na poslední chvíli mění svoje plány a pokud jim to čas dovolí, vyhrazují si alespoň pár dní na prohlídku hlavního města. Mezi základní "povinné" památky patří buddhistická svatyně Bouddhanath stúpa, chrámy Swayambhunath a Pashupatinath, náměstí Durbar nebo královské město Patan. V bezprostředním okolí metropole stojí za to navštívit třeba starobylé město Bhaktapur nebo hinduistický chrám Dakshinkali.

Reinkarnace naživo

Právě mísení buddhistické a hinduistické kultury patří k zajímavým prvkům zdejší kultury. Vydejme se nejprve za hinduisty, kteří tvoří většinu obyvatel Káthmándú i celého Nepálu. Nejznámější a nejstarší hinduistický chrám v Káthmándú leží v městské části Deopatan a jmenuje se Pashupatinath. Jedná se zároveň o jeden z nejvýznamnějších hinduistických klášterů na světě.

Komplex sestává ze samotného kláštera, kam mohou vstoupit jen hinduisté, přilehlých pozemků se svatyněmi, oltáři a sochami. Skrz komplex protéká posvátná řeka Bagmati, na jejíchž březích stojí kremační platformy, kde jsou spalováni věřící. Před reinkarnací se omývají mrtvá těla v řece, jen pár metrů proti proudu řeky od kremačních platforem.

Skoro vždy tu hoří vysoké hranice z masivních polen, z nichž vykukují jen chodidla nebožtíků. Spalovači občas na hranici přihazují hrst slámy a s pomocí bambusových tyčí udržují oheň. Kremace není levná záležitost a nemůže si ji tady dovolit každý – nejvíc peněz stojí nákup dřeva, něco se dá spalovačům a platí se i za balzamování těla před jeho spálením. Zhruba po třech hodinách kremace končí a popel ze dřeva i z těla nebožtíka odnáší řeka.

Káthmándú. Kremační platformy v klášteře Pashupatinath

Za nejhezčím výhledem k opičímu chrámu

V Káthmándú najdeme spoustu buddhistických chrámů, jeden z nejzajímavějších se jmenuje Swayambhunath. Chrámový komplex leží na vrcholku kopce a vede k němu přesně 365 schodů. Swayambhunath bývá také nazýván Opičím chrámem díky velkému množství posvátných opic, které zde žijí.

Stúpa Stúpa je buddhistická posvátná stavba, která slouží pro uchovávání buddhistických relikvií, typicky ostatků svatých nebo samotného Buddhy.

Chrámu, kde se buddhismus prolíná s hinduismem, dominuje 1 500 let stará buddhistická stúpa, která byla renovována v roce 2010. Kolem se nachází komplex chrámů, svatyň a domů, takže si na prohlídku vyhraďte nejméně dvě až tři hodiny. Za hezkého počasí odtud bývá krásný pohled na celé Káthmándú.

Druhou významnou stúpu najdeme na severovýchodním okraji města. Bouddhanath stúpa patří mezi největší stúpy na světě – oči Buddhy shlížejí ze stavby, jejíž výška dosahuje 36 metrů a obvod 100 metrů. Kromě fotogeničnosti místa tady máte také největší šanci spatřit buddhistické mnichy. Jenom je třeba si dávat pozor na důležité pravidlo – stúpu obcházejte zásadně po směru hodinových ručiček!

Večer u stúpy Bouddhanath Pozlacená stúpa v Swayambhunath

Co si nenechat ujít v okolí města

Uzounkou silnicí stoupající z káthmándského údolí do hor se v sobotu ráno pomalu posunuje had nejrůznějších dopravních prostředků – to tisíce poutníků směřují ke klášteru Dakshin Kali. Dvacet kilometrů od centra Káthmándú ukrývá horská džungle svatyni jedné z hinduistických bohyní Kálí, které dvakrát týdně vyznavači hinduismu přinášejí krvavé oběti. U obětního oltáře pod plápolajícími svícemi několik mužů nožem ukončuje životy donesených kohoutů, jehňat a kůzlat. Přestože jim jde práce pěkně od ruky, tak ve frontě "na řezníky" čekají lidé se zvířaty v náručí nejméně dvě hodiny.

Mnich zapaluje svíce v jedné z buddhistických svatyň kláštera Swayambhunath.

Další zajímavostí, kterou nelze vynechat, je královské město Patan, ležící asi pět kilometrů jižně od Káthmándú. Jedno z nejstarších buddhistickým měst na světě je centrem buddhistické i hinduistické kultury, proslulí jsou zdejší umělci a najdeme tu spoustu unikátních staveb. Nejvýznamnějším bodem, kam směřuje většina návštěvníků, je náměstí Durbar Square, místo chráněné UNESCO. Tady můžete obdivovat elegantní pagody nebo honosné paláce, či se vydat do spleti uliček a objevovat nečekaná zákoutí.

Nakonec se vypravme do třetího královského města v káthmándském údolí, do Bhaktapuru. Jestliže doposud byl nejvhodnějším dopravním prostředkem taxík, do 13 km vzdáleného Bhaktapuru můžeme využít místní autobus, alespoň tak nepřijdeme o zážitek cestovat s místními obyvateli. Bhaktapur rovněž spadá pod památku UNESCO, jedná se o původně Newarské město (hinduistická kasta) ze 13. století a dnes je proslulé zachovalou architekturou, kulturním životem, festivaly a spoustou umělců. Pro návštěvu Bhaktapuru si rozhodně vyhraďte celý den, který můžete zakončit třeba posezením v hospůdce umístěné na některé výškové terase. Uvidíte odtud jak střechy domů, tak i zasněžené vrcholky Himálaje.