Katar láká turisty, zrušil vízovou povinnost pro 80 zemí, včetně ČR

Občané 80 zemí už nebudou muset předem žádat o víza, místo toho dostanou při vstupu do Kataru zdarma dokument, díky němuž mohou v zemi strávit až 90 dní. Musejí pouze předložit pas platný nejméně šest měsíců a zpáteční cestovní doklad.

Do Kataru každý rok zamířilo několik set českých turistů, převážně zemi využili k tranzitu. Zavedení přímého leteckého spojení z Prahy do katarské metropole Dauhá od 21. srpna spolu se zrušením víz by mělo tento počet výrazně zvýšit, domnívají se experti. Na trase bude zpočátku létat Airbus A320 společnosti Qatar Airways s kapacitou 144 míst.

„Tím pádem se zájem o Katar významně zvedne. Spousta lidí, kteří se předtím chystali do Dubaje nebo Abú Zabí, se tak vydá do Kataru,“ řekl ČTK Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Počet českých turistů cestujících do Kataru se podle něj už během nadcházející zimy zvýší o tisíce.

Obyvatelé 33 zemí, většinou evropských, budou moci strávit v Kataru až 90 dní na základě dokumentu vydaného na hranicích, který bude platit 180 dní. V této skupině zemí je i Česká republika. Pro druhou skupinu, která zahrnuje 47 států, platí bezvízový pobyt nejvýše na 30 dnů. Sem patří většinou země z Asie, Latinské Ameriky, ale také Spojené státy, Británie či Libanon.

Občané České republiky mohli do Kataru dosud s vízem, které rovněž mohli získat po příletu na letišti v Kataru. Museli ale splnit více podmínek a zaplatit poplatek za vízum, které bylo jednorázové a šlo na něj pobývat v Kataru 30 dní.

Katar se tímto opatřením snaží povzbudit cestovní ruch poté, co se začátkem června dostal do izolace ze strany Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Egypta a několika dalších států. Uvedené země s Katarem přerušily diplomatické styky a uvalily na něj dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace, což Dauhá odmítlo. Zemím v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií se nelíbí také to, že Katar udržuje vztahy se šíitským Íránem.

Podle některých expertů stojí za jednou z největších krizí v Perském zálivu v posledních letech obava Rijádu ze ztráty dominantního postavení v oblasti, uvedla agentura AFP. Saúdská Arábie přitahuje mnohem více turistů díky obchodním a rekreačním střediskům, což se možná Katar zrušením vízové povinnosti pro tolik států nyní snaží dohnat.