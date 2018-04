Kastoria: jedno z nejhezčích měst Řecka, které turisté neobjevili

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Kastoria leží v izolované části na severozápadní výspě Řecka, odkud je ke všem významnějším turistickým magistrálám daleko. Okolo města prochází nový úsek dálnice, součást mezinárodní silnice E86 o trase Soluň, Edessa, Florina, Kastoria. Spíše než z centra řecké Makedonie, Soluně, sem bude mnohem blíže z albánské Korči (90 km), či makedonské Bitoly (100 km). Na jižní straně jsou východisky k cestě do Kastorie sídla Ioannina, Trikala a Larisa. Jestliže cestujete vlastním autem či nedej bože dokonce obytným vozem, v žádném případě se nepokoušejte zajet do centra. Extrémně strmé ulice, kde se nelze vyhnout ani s chodcem, natož kloudně zatočit, se mohou zasloužit o neradostné narušení programu. Místní řidiči je sice zvládají, vy raději dejte přednost parkovištím u promenády. CO JEŠTĚ VIDĚT

Kastoria nesmí chybět v žádném itineráři putování po severozápadním Řecku. Již pro nedotčený a autentický charakter města. Prohlídka pamětihodností Kastorie nezabere víc než jeden den. Turisté mohou navštívit rezidenci rodiny Aivazi a dále expozici Byzantského muzea na náměstí Dexameni, které zajišťuje i exkurze do kostelů. Bohužel otevírací doba muzea je nestabilní. Oficiálně má otevřeno denně, kromě pondělí a svátků, od 8:30 do 15 hodin. Navíc návštěvu sakrálních památek bývá nutné ohlásit několik dnů předem. Inu, typický Balkán se všemi pozitivy i negativy. TIP Z OKOLÍ

Komu desítky kostelů v Kastorii nestačili, může navíc navštívit další skvost, klášter Panagia Mavriotissa. Položený je na nejzazším cípu poloostrova, tři kilometry od města. V jeho architektuře i výzdobě se skloubily prvky období od 10. do 16. století. ZAJÍMAVOST

Řecko máme obecně zafixované jako horkou jižní zemi. Přesto i tady v horách panují silné zimy. Díky nim je možné si zde bohatě užít radovánek na sněhu, včetně sjezdového lyžování. Přibližně 50 km od Kastorie bylo v horském průsmyku vybudováno moderní lyžařské středisko Vigla, s terény považovanými za nejlepší v Řecku. Dolní stanice vleků leží v nadmořské výši 1 539 m a horní lehce přesahuje

1 900 m. UŽITEČNÉ WEBY

www.kastoria.us



www.kastoras.info