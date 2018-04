Kasteláni se velice obávají dalších škrtů v rozpočtech

Jak dodal, museli na zámku ještě před koncem sezony uzavřít tři komnaty. "Houpe se v nich podlaha, potřebují opravu. Ale to je jenom špička ledovce - vždyť na celém zámku je například zastaralá elektroinstalace. Její opravu odkládáme z roku na rok, protože na ni prostě nemáme." Podobné starosti mají i kasteláni dalších hradů a zámků v Libereckém kraji: potřebují peníze na vyřešení dlouhodobě odkládaných oprav i na likvidaci neustále nově vznikajících havárií. "Rekonstrukce hradu se letos kvůli nedostatku peněz zastavila," připomenul kastelán hradu Bezděz na Českolipsku Jan Jurička. "Ale pokud co nejdříve neopravíme střechu manského paláce vlevo od věže, budeme už moci jenom přihlížet, jak se nenávratně hroutí jeho klenby. Zatéká tam už po staletí a každým rokem se zvyšuje riziko, že klenby nevydrží."

Na Troskách v Českém ráji ohrozila zchátralá hradba provoz celého hradu. "Báli jsme se, že by uvolněné kameny, které se občas z hradby zřítily, mohly někoho zranit. Na poslední chvíli jsme získali peníze z rezervního fondu památkového ústavu a mohli jsme zahájit opravy. Hrad je nyní bezpečný," popsal kastelán Ladislav Tomáš. "Ale bylo to velké varování: kdyby měli památkáři peněz ještě méně, zůstaly by Trosky patrně celou sezonu zavřené." Ředitelka frýdlantského zámku Jana Pavlíková připustila, že krácení dotací z ministerstva kultury by řejmě znemožnilo další opravy zámku. Hrady a zámky letos přitom prožily velice úspěšnou sezonu. Na většině míst byla návštěvnost vyšší než vloni, na Troskách dokonce padl dlouhodobý rekord - hrad si prohlédlo přes sto padesát tisíc lidí. Podle Jindřicha Zemana zůstanou památky na okraji rozpočtových priorit možná navždy. "Je jasné, že peníze jsou zapotřebí neméně nezbytně i jinde. A památky prostě neumějí křičet, demonstrovat, ani blokovat silnice," poznamenal. "A kastelány navíc vychovává život na zámcích a hradech k trpě livosti. Říkám si, že když tu Rohozec stojí od třináctého století, tak na nějakých deseti letech zase tolik snad nezáleží."