Karta mládeže přináší další slevy

V České republice například v Josefově Dole, Desné v Jizerských horách, na Bublavě v Krušných horách nedaleko Kraslic, v Javorné na Šumavě, ve švýcarském Saas Fee, Gstaadu nebo v oblasti Portes du Soleil, na Slovensku pak třeba ve známém ski centru Jasná na Chopku, kde ušetříte s Kartou mládeže dokonce třicet procent. Kromě toho tato karta umožní levněji se ubytovat na mnoha horských chatách nebo v hotelech od Šumavy až po Jeseníky.

Výhodněji cestovat můžete také s některými cestovními kancelářemi po našich horách. Kdo nemá zimní vybavení dosud v pořádku nebo je spíše sváteční lyžař, případně snowboardista, může navštívit některou z půjčoven lyžařských potřeb, které poskytují slevy na Kartu mládeže, a vše potřebné si zapůjčit. Pro ty, kteří se ani navzdory příznivým podmínkám na hory momentálně nechystají a raději zůstanou v například v Praze, má Karta mládeže rovněž novou nabídku. S poloviční slevou lze zajít do žižkovského kina Aero, do divadla Pod Palmovkou nebo v Dlouhé, slevy pro majitele Karty mládeže nabízejí rovněž divadla Archa, Národní a Stavovské nebo Dejvické.

Milovníky výtvarného umění jistě zaujme, že na Kartu mládeže mají volný vstup do všech expozic Galerie hlavního města Prahy, o polovinu méně zaplatí například při návštěvě Národní galerie, Pražského hradu, Staroměstské radnice a mnoha dalších památek naší krásné Prahy. S Kartou mládeže můžete vyrazit i na koncert (například do klubu Delta nebo do Rockcafé) nebo na diskotéku do klubu Lávka, kde opět získáte slevu na vstupném. Nabídka slev na Kartu mládeže se netýká pouze kultury. Ve vybraných obchodech lze většinou s desetiprocentní slevou nakoupit knížky, sportovní potřeby, kola, mapy, pět procent se dá ušetřit při nákupu elektrospotřebičů ve všech prodejnách firmy ETA.

Slevy získáte i na výuku jazyků, jazykové kursy v zahraničí, v několika agenturách au-pair nebo při získávání řidičského průkazu, a to nejen v Praze, ale i v dalších městech naší republiky. Nejžhavější novinkou je navázání oficiálních diplomatických vtahů s Valašským královstvím, díky čemuž mohou držitelé Karty mládeže využívat slevu při koupi jeho "imigračních materiálů". O deset procent je levnější valašský pas, mapy, průvodce i místní měna "jurovalšár", který jako jediná měna na světě má hodnotu současně jednoho dolaru i jednoho eura. Majitelé Karty mládeže mají také možnost výhodně se pojistit s Evropskou cestovní pojišťovnou a tato nabídka je mezi mladými velmi vyhledávaná. Kromě toho každý držitel této karty dostane dvakrát ročně zdarma domů informační časopis, ve kterém najde nejen informace o slevách, ale i tipy na brigády, agentury au-pair, penpals z celé Evropy, články o cestování a kultuře Cena Karty mládeže je 200 korun a platí vždy rok od data vydání.



BLIŽŠÍ INFORMACE



lze získat tel.: 02/22250388, e-mail: karta_mladeze.cz, adresa: Mánesova 46, Praha 2, 120 00 internet: www.euro26.org.