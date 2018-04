Karpatskou divočinou k nejstarším stromům Beskyd

Délka túry

Po absolvování horské túry z Mostů u Jablunkova do Bílého Kříže budeme mít v nohou poctivých 21,5 kilometru. Co vzít s sebou? V zimním období radíme sněžnice! Při překonávání vývratů a v balvanitém terénu by nám lyže - běžky byly většinou na obtíž. Navíc cesta není v těchto partiích nikdy protahována sněžnými skútry. Pokud přijdete sněžnicím na chuť (bezpečný pohyb na nich vyžaduje jen minimum praxe), popřejí vám úžasný pocit svobody a volnosti. Dostanete se s nimi takřka všude… A nezapomeňte - na návleky – Beskydy bývají na sníh tradičně bohaté… (!) Nepřeceňujte síly! Zdá se vám něco přes 20 km na túru málo? Nepřeceňujte své síly – v zimních podmínkách je pohyb mnohem náročnější a stojí podstatně více sil. A sluneční svit je také ještě lednu (až nepříjemně) krátký. Při plánování túry (zejména v zimě) vždy pozorně sledujme předpověď počasí. Beskydská mlha dovede nepříjemně zkomplikovat i orientačně jednoduchý výlet…



Mapy

Popisovanou trasu najdete např. na turistické mapě Moravskoslezské Beskydy - KČT 96 (měřítko 1 : 50.000) nebo na turistické mapě Beskydy, Javorníky č. 30 (v měřítku 1 : 100.000, Kartografie Praha) či na jiných mapách. Naše túra není orientačně náročná.