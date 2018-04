Karneval Tschäggättu

Tyto obludy zlověstného vzhledu se zvonci za pasem bloumají úzkými uličkami mezi dřevěnými zčernalými chalupami a budí všeobecné veselí. Malé děti se pochopitelně bojí, ale to už patří k věci. Karneval se v Lötschentalu slaví opravdu náležitě a jeho vyvrcholením bývá slavnostní průvod masek, který se koná ve Wilaru v sobotu před Popeleční středou. Pokud se vám zrovna nepoštěstí zavítat do zdejšího kraje během karnevalu, doporučuji návštěvu řezbářské dílny ve Wilaru, kde se to maskami jen hemží a a v zadní místnosti je uspořádána výstava starých masek, takze si o tschäggättu uděláte docela dobrou představu. Majitelka dílny je navíc velmi milá dáma, která vám ochotně předvede, jak masky vyrábí. Mimochodem všechny masky v Lötschentalu, které uvidíte viset na vnějších stěnách domů pochází z její rodinné dílny. Masky si pochopitelně můžete i koupit, ale ruční umělecká práce není zrovna nejlevnější, takže si je alespoň prohlédnete či vyfotíte.

