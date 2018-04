Karlštejnské Muzeum betlémů

Jak je otevřeno

Od 20. do 24. 12. je otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin

Od 24. 12. do 6. 1. je otevřeno denně od 9 do 17 hodin

Délka prohlídky je 30 minut. Jinak je muzeum otevřeno celoročně kromě pondělí.



Vstupné

Dospělí 40 Kč

Děti do 15 let, důchodci, studenti, invalidé, vojsko 25 Kč

Rodinné vstupné 80 Kč

Bezbariérový přístup je možný u 1/3 expozice