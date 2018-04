Karlštejnské království betlémů

Je to "Karlštejnský královský betlém", který byl veřejnosti zpřístupněn v listopadu a stal se ozdobou už i tak pozoruhodného Muzea betlémů v obci Karlštejn, jež je spíše známá svým slavným hradem.Karlštejnský betlém je dokonalé dílo a s technickým zázemím má až osmdesát metrů čtverečních. Některé loutky jsou velké šedesát centimetrů. Jde tak zřejmě o největší český loutkový betlém vůbec.V muzeu je i dalších 25 starožitných betlémů z různých míst zemí českých. Většinou jsou ze dřeva, ale také z cínu a dalších materiálů. Naprostou raritou je chlebový betlém z Příbramska.Některé betlémy jsou pouze němými svědky své doby, ale další se hýbou a tak i děti si mohou pomocí tlačítek přijít na své.Kromě těchto typicky českých výtvorů je od muzea i pěkný výhled na hrad a další zajímavostí jsou podzemní prostory.Muzeum je totiž umístěno v barokní budově fary z roku 1755 s dochovanými sklepy, které může také návštěvník zhlédnout. Část sklepů je dokonce z původní gotické stavby ze 14. století, ale sem už může host z bezpečnostních důvodů jenom nahlédnout."Je možné, že chodby jsou zde velmi dlouhé a že jedna z nich vedla vedla až na hrad," říká jedna z pracovnic muzea.Muzeum tedy nabízí příchozím i tajemství. Zato tajemství betlémů je zde rozkryto celkem dobře.JAK SE TAM DOSTAT: Pokud jedete z Prahy či od Plzně po dálnici D 5, tak se odbočuje na Karlštejn v Berouně. Z hlavního města se sem dá dostat i po trase Radotín, Černošice, Dobřichovice, Hlásná Třebán a pak už je Karlštejn. Pokud jedete od Příbrami nebo Dobříše, tak sjedete z čtyřproudové silnice u Mníšku pod Brdy a dále se jede k cíli cesty přes Řevnice.KDY PŘIJET: Muzeum betlémů je otevřeno celoročně, kromě pondělí vždy od 10.00 do 17.00.VSTUPNÉ: Dospělý 30 korun, děti, studenti a důchodci 15, rodinná vstupenka platná pro dva dospělé a dvě děti do patnácti let je za 50 korun. Na záchytném parkovišti asi 550 metrů od muzea se platí za osobní automobil 40 korun.INFORMACE: Na telefonu 0311/681385.KDE SE ZASTAVIT CESTOU: Přestože v samotném Karlštejně je mnoho restaurací (ted v zimě je jich část ale mimo provoz), doporučujeme vám návštěvu restaurace Sokolovna v blízké Hlásné Třebáni. Je zde příjemná obsluha, dobré ceny a především na naše poměry neobvykle velké porce. Otevřeno je ve středu až neděli od 11.30 do 16.00, v pátek a sobotu až do 23.00.