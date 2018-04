Karlovarské letiště má nejistou budoucnost

Karlovarskému letišti hrozí odliv klientů, pokud v dohledné době nebude investovat do rozšíření vzletové dráhy, která umožní přistávání mezinárodních spojů. Bavorská vláda totiž chystá milióny marek na rozšíření letiště v německém Hofu, jen několik kilometrů od hraničního města Aš na Chebsku. "Když mně bavorský ministr dopravy oznámil, že jeho vláda chce investovat milióny na rozšíření letiště v Hofu, vzal jsem to jako výzvu k souboji o letiště. Hrozí totiž, že nynější i potenciální klienti raději využijí letiště v Hofu a odtud přijedou do Karlových Varů autem," řekl přednosta karlovarského okresního úřadu Martin Machoň. V regionu má podle něj perspektivu jen jedno z letišť, vzdálených mezi sebou 60 kilometrů.