Karlova Studánka se stará o hosty

Karlova Studánka patří k nejromantištějším místům v republice.

"Mnozí návštěvníci, především ze zahraničí, využívali záchodů v Hubertusu i v těch případech, kdy pouze parkovali na parkovišti u něj. Po požáru jsme zjistili, jak citelně nám WC z hotelu chybí. Začali jsme se trochu stydět, protože k nám jezdí zahraničních hostů stále více," řekl starosta Luděk Jurajda. Obec proto zrekonstruovala veřejné záchody na parkovišti za půl milionu korun. Starosta však uvedl, že hotel se stále nedaří dát do pořádku. "Tři společníci, kteří ho měli ve spoluvlastnictví, se nemohou nějak dohodnout. Navíc policie stále šetří, zda hotel nezapálil někdo úmyslně, protože vyloučila, že by jej zapálil elektrický zkrat," řekl Jurajda. Obec rovněž letos poprvé začala hlídat parkoviště pod vstupem na stezku podél koryta Bílé Opavy. "Dali jsme tam chlapce na celý den, protože se na tom místě začaly množit krádeže v autech. Jeden řidič například jenom vylezl pár metrů s dětmi do lesa a najednou hledí, že u jeho auta na dvě minuty zastavilo druhé. Když se vrátil, měl auto vybrané," řekl Jurajda. Další problém vyvstal poté, co se v Jeseníkách vznikly cyklistické stezky. Obec chce proto zřídit úschovnu kol, protože do ní začalo jezdit mnoho cyklistů." Obec také stále více zjišťuje, že Karlova Studánka o sobě turisty a návštěvníky dostatečně neinformuje. "Stále více na obecním úřadě drnčí telefony a často nic jiného nedělám, než že lidem odpovídám, jestli jsou plné pokoje v lázních nebo kolik je v zimě sněhu na horách," řekla sekretářka obecního úřadu. Proto chce starosta Jurajda zřídit na parkovišti Hvězda při vjezdu na cestu na Praděd informační středisko. Starosta míní, že o Karlovu Studánku se zvyšuje zájem. "Denně sem teď v létě zamíří průměrně až čtyři sta lidí. Nejsou to jen Češi, kteří se už nabažili dovolené u moře, ale i zahraniční návštěvníci. Letos sem například jezdí celé autobusy Angličanů. To zažívám poprvé," řekl Luděk Jurajda.