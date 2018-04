Dýchejte naplno! Jsme v Karlově Studánce, která nadchla i Američany

Když ráno vyrážíme z Ostravy, sníh má našedlou barvu a v rádiu upozorňují na smog. O dvě hodiny později jsme v jiném světě. Čistý horský vzduch v Karlově Studánce řeže do tváří, kolem nás stojí dřevěné lázeňské domy, z nichž mnohé jsou památkově chráněné. Jen sem tam potkáme turistu.

"Nechci přehánět, ale tady je fakt tak krásně!" říká Lenka Bednaříková, která provozuje v Karlově Studánce informační centrum. Do lázní v srdci Jeseníků, které v druhé polovině 18. století založil nejmladší syn Marie Terezie, Maxmilián II. František, dojíždí pravidelně už roky bez ohledu na sníh i nachlazení.

Letošní zima je zatím mírná. V Karlově Studánce to dokládá i zdejší zvláštní barometr zimy. Což je podle Bednaříkové jedna z hlavních atrakcí v době mrazů.

Barometr nacházím pod obecním úřadem. Ze země tu vyrůstá podivuhodná obří ledová homole. Takový zamrzlý gejzír. Ale je to jinak: tahle ledová kráska vznikla původně nedopatřením. Pracovník technických služeb totiž jednou před zimou zapomněl vypnout vodotrysk. Ten zmrzl a vykouzlil ledovou nádheru, kterou si od té doby každou zimu ve Studánce pěstují jako místní klenot.

Dobrá společnost Karlova Studánka se v seznamu 46 turisticky atraktivních lokací listu The New York Times pro rok 2013 ocitla ve společnosti míst jako Rio de Janeiro, Marseille, Britská Kolumbie (Kanada), Burgos (Španělsko), Litva, Porto, Accru (Ghana), Bhútán, Amsterdam, Istanbul, Singapur, Mongolsko, Havaj, Šrí Lanka, Yucatán, Nový Zéland, Kongo, Barma, Casablanca, Falklandy či Paříž.

"Homole má každý rok jiný tvar. Formuje se podle toho, jaké je počasí," říká Lenka Bednaříková. "Letos zatím žádná pořádná zima nebyla, a tak ve spodní části vypadá jako iglú a až v posledních dnech, kdy přituhuje, se začíná zvedat do výšky."

Nejčistší vzduch ve střední Evropě

Když se řekne Karlova Studánka, mně osobně, ale i mnoha dalším lidem se hned vybaví zdejší typická lázeňská architektura, domy spojující v sobě vzájemně kontrastní prvky klasicismu a dřevěné podhorské architektury. A ihned si taky vybavím zdejší čistý vzduch. Říká se, že je vůbec nejčistší ve střední Evropě.

Na to, aby člověk pochopil, proč se tu tak dobře dýchá, přitom nemusí být odborník. "Nejsou tu žádné fabriky, nic takového. Je tu hodně lesů a taky tudy nesmějí projíždět nákladní auta," vysvětluje mi paní Ludmila, která pracuje v pekárně v přízemí jednoho z historických lázeňských domů. Do Karlovy Studánky se přestěhovala před lety ze Studénky na Novojičínsku. A hádejte proč? Samozřejmě kvůli zdejšímu čistému vzduchu. Jako spousta jiných lidí.

K tomu, abych si Karlovu Studánku prošla, mi stačí pár desítek minut. Obec, kde žije necelých 250 stálých obyvatel, je rozložena v podstatě podél jediné hlavní silnice, která je také kolonádou. Když po ní procházím, všude kolem vidím půvabné lázeňské domy.

Slezský dům, jedna z nejstarších staveb ve Studánce a místo, které si zahrálo ve filmu S tebou mě baví svět.

Jdu kolem nejstarší budovy. Dneska se jmenuje Odra. Tenhle lázeňský dům dostavěli v roce 1785. Dům Praděd je taky praděd, ale přece jen je o něco mladší než Odra.

Dost možná by vám ale byl povědomý Slezský dům. Jeden ze zdejších největších hotelů, ve kterém v lednu roku 2000 strávil dva týdny na rekonvalescenci i Václav Havel. Ale znáte ho z jiného důvodu: právě záběr na Slezský dům se objevil ve filmu S tebou mě baví svět. Pamatujete, jak Pavel Nový prchal oknem od své filmové manželky Zdeny Studenkové? Tak to utíkal ze Slezského domu...

A na opačné straně silnice, jen co by kamenem dohodil od Slezského domu, nacházím Pitný pavilon. Dřevěný altánek skrývá největší zdejší bohatství: jeden z minerálních pramenů. Ten zdejší má jméno Petr, a jak se dočítám na informační cedulce uvnitř altánu, jehož okna mráz pokreslil květinami, minerální voda, která tu tryská ze země, je čirá a bezbarvá, slabě páchne sirovodíkem a chuť má příjemnou.

Vtěsnávám se mezi trojici lidí, kteří vodu čepují do desítek PET lahví (prý jim takto zásoby vydrží na čtrnáct dní) a koštuji. Ihned je mi jasné, že informace na cedulce nelhaly: voda opravdu mírně zapáchá a chutná překvapivě dobře.

Minerální pramen Petr v Karlově Studánce

Nepotkáte ani nohu

Jestliže coby přednosti Karlovy Studánky zmiňuji křišťálově čistý vzduch, krásnou přírodu a originální architekturu, nesmím zapomenout ani na zdejší neuvěřitelný klid. Zatímco kolonádami v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo třeba Luhačovicích se prohánějí tisíce lidí, tady - alespoň teď v lednu - nepotkáte přes týden skoro ani nohu.

Říkám si, že pokud bych chtěla na chvíli vypnout a načerpat energii, není lepší volba než vyrazit do Karlovy Studánky a nechat se nabíjet tichem a hlubokými lesy.

Teď je to najednou světoznámé místo. O tom, že Jeseníky a speciálně Karlovu Studánku zmínil v přehledu nejzajímavějších míst světa i The New York Times, samozřejmě v obci už vědí všichni.

"Je výborné, že si nás americký tisk všiml, ale že by sem v budoucnu mířil jeden Američan za druhým? O tom dost pochybuji," usmívá se Vlasta Pavelková, která je už třicet let ředitelkou zdejší malotřídky. Jak říká, sama má ráda aktivní prožití volného času - běžky, turistiku nebo třeba jízdu na kole - a podle ní právě tohle ve spojení s půvabnou přírodou do Karlovy Studánky i v budoucnu může lákat nové návštěvníky.

Budova Letních lázní v Karlově Studánce Karlova Studánka

Tipů, kam vyrazit, je přitom v obci a okolí obrovské množství. Asi nejkrásnější a nejdoporučovanější trasa vede po žluté značce údolím Bílé Opavy. Vychutnáte si na ní kus pravé jesenické divočiny. Na stezce spatříte vodopády a bystřiny a projdete se po schodech, žebřících a mostcích. Teď v zimě však horská služba vstup na stezku nedoporučuje.

Pokud dáváte přednost místům, kde ani v létě nepotkáte větší množství turistů, zamířit můžete třeba k Rolandovu kameni. "Je to padesát metrů vysoký skalní útvar, který má na vrcholu kříž a vyhlídku. Z té je krásný výhled na okolní panorama Jeseníků," říká starostka Karlovy Studánky Radka Chudová.

Teď v zimě je však pochopitelně nejlepší nasadit běžky a vyrazit do některé ze zdejších udržovaných stop. Anebo zamířit do ski areálu. I těch je ve Studánce a okolí řada. Jeden třeba přímo na Ovčárně, pod vrcholem nejvyšší jesenické hory Pradědu.

Mezi těžkými mraky nad zasněženými lesy se rýsuje slunce, fontána nad ledovou homolí pořád zurčí, ale také se už blíží soumrak. A tak musíme nasednout do auta a zamířit zpět na smogem zšedlé Ostravsko. Ale s sebou si někde uvnitř vezu jakýsi příjemný pocit klidu a pohody, který mi dala Karlova Studánka.