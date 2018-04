Exotika, ze které se vám zatočí hlava. Na jachtě do Karibiku i s dětmi

Může se hodit Doprava - na Martinik a Guadeloupe ideálně letem Air France s přestupem v Paříži. Z dalších společností sem z Francie létá Corsair, Air Caraibes nebo Xl Airways. Cena letenky podle sezony 12 – 20 000 Kč Víza - nejsou potřeba, stačí platný pas, Martinik a Guadeloupe jsou součástí Evropské unie. Po připlutí do nového teritoria je třeba se přihlásit v nejbližším přístavu. Měna a ceny - na Martiniku a na Guadeloupe se platí eurem, na Dominice a většině východních ostrovů Malých Antil platí Východokaribský dolar (XCD nebo také EC), jeden EC = asi 10 Kč. Ceny jsou podobné jako v západní Evropě, za 0,25 l lahve piva dáte 4-7 EC, litr rumu cca 40 EC, trs banánů 5 EC, 1 kokos 2 EC, skromný oběd v restauraci 25 EC, grilovaná langusta 100 – 120 EC. Kdy jet - Karibik – Malé Antily můžete navštívit celoročně, teploty vzduchu i moře jsou vyrovnané, kolísají okolo 26-30 °C. Hlavní jachtařská sezona trvá od prosince do dubna, v prosinci a lednu více fouká, nejsušší měsíce jsou únor - duben. Hurikánová sezona trvá oficiálně od června do listopadu, nicméně v jižním Karibiku je pravděpodobnost výskytu hurikánu malá. Jachtařská předpověď počasí zde. Jachting s dětmi

Pro plavbu s dětmi je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

Vhodná loď by měla mít bezpečný kokpit, zábradlí s vypletenou sítí, děti vybavte plovacími vestami. Naplánovaná trasa by měla mít minimální počet delších přeplaveb a co nejvíce klidných a bezpečných kotvišť na mělké vodě.

Výhodou je, pokud děti dobře plavou a umí se potápět, vezměte jim šnorchlovací vybavení a lycrové oblečení proti UV záření.

Děti potřebují mít činnost. Určitě ocení zajímavý program na souši, zkuste geocashing na vodě, hledání pokladu, apod.

Vybavte se hrami do nepohody (karty, deskové hry, apod.) Trasy plaveb

Každá plavba je jiná a kvůli počasí a dalším vlivům se úplně přesně nedá naplánovat. Velmi populární je trasa z Martiniku na Grenadiny, která nabízí pestrou všehochuť – od korálových ostrůvků, bílých pláží až po džunglí pokryté hornaté ostrovy. Na tuto plavbu potřebujete ideálně dva týdny. Pokud máte týden navíc, můžete pokračovat dále na jih až na Grenadu nebo Trinidad. Významnými centry jachtařů jsou dále Svatý Martin (St. Maarten), Antigua a Barbuda. Tyto oblasti nabízejí bezpočet možností na týdenní až dvoutýdenní plavby. Pro plavbu s dětmi jsou vhodné Britské Panenské ostrovy s mnoha ostrůvky a krátkými přeplavbami. Tipy na trasy plaveb v Karibiku najdete například zde. Organizace a ceny plaveb - většina jachtařů se plaví na charterových lodích – je třeba najmout kapitána a rezervovat si loď. Ideální počet osob z hlediska pohodlí na lodi je 4-6, ekonomičtěji vycházejí početnější posádky, některé skupiny realizují plavby až s 12 pasažéry na palubě. Cena týdenního pronájmu lodě bez kapitána se pohybuje okolo 80 000 - 200 000 Kč. Ceny závisí na sezoně, stáří, velikosti a typu lodi (katamarány jsou dražší, ale zato pohodlnější). Pronájem kajuty (cabin charter) vyjde cca na 24-40 000 Kč/os/14dní. Popisovaná plavba stojí od 30 000 Kč/os. s polopenzí – více info zde. Mezi významné charterové společnosti v Karibiku patří například Dream Yacht Charter, na Martiniku operuje například Autremer. Plavby s českými kapitány v Karibiku i jinde zajišťuje například společnost Inspira.