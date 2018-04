Karel IV. v Karlových Varech: výstavy, prohlídky, karneval i klenoty

Nelákáme vás samozřejmě jen na Karlovarský karneval, který se koná první červnový víkend, ale také na další akce a zajímavá místa Karlových Varů. Ostatně bývá zvykem, že města si připomínají své zakladatele – a pro světoznámé lázně a oslavence Karla IV., který sílu termálních pramenů údajně poznal při lovech v okolních lesích, to letos platí dvojnásob.

S králem po Varech

Karnevalový průvod projde Karlovými Vary v neděli 5. června odpoledne.

Karlovy Vary letos zkrátka žijí Karlem IV. Jak? Například v infocentru na Lázeňské ulici můžete až do 13. července vidět výstavu dochovaných originálů kostýmů z kultovního filmu Noc na Karlštejně. Expozice má rovněž interaktivní část, například skládání chronologických dějových záběrů nebo velkoplošné puzzle. V prostorách karlovarské hvězdárny bude až do konce srpna k vidění obloha taková, jakou ji viděl Karel IV., tedy bez záře světel lázeňského města. Po stopách Karla IV. se vydávají i účastníci hraných prohlídek, které připravilo Pouliční divadlo Viktora Braunreitera; konají se v sobotu 18. června, v pátek 8. července, v sobotu 13. srpna a v pátek 7. října, začínají vždy v 19 hodin u altánu Bellevue na Šibeničním vrchu.

Královský karneval

Letošní Karlovarský karneval provází motto karneval králů.

S královským tématem si pohrává i letošní Karlovarský karneval, jehož devátý ročník se představí jako karneval králů. Vše začíná jako každý rok v pátek večer romantickou noční plavbou od Poštovního dvora, v sobotu 4. června odpoledne proběhne u hotelu Thermal historický karneval, v Grandhotelu Ambassador Národní dům pak ve 20 hodin začíná karnevalový bál s koncertem Daniela Nekonečného.

U Tržní kolonády v červenci vyroste obří písková socha Zámecké věže.

To hlavní ovšem vypukne v neděli 5. června, kdy se odpoledne koná Festival netradičních plavidel a v 17 hodin začne karnevalový průvod. Jeho trasa povede z třídy T. G. Masaryka přes Zahradní ulici na Mlýnské nábřeží, přes Lázeňskou a Starou louku na Mírové náměstí před Grandhotelem Pupp a zpět po nábřežní Nové louce na Divadelní náměstí a Vřídelní ulicí k hotelu Thermal. Tam proběhne ve 20 hodin jak vyhlášení Krále Karnevalu, tak výsledků soutěže Netradičních plavidel, poté koncert kapely Mandrage a nakonec karnevalový ohňostroj.

Královské hry pro děti i dospělé

V karlovarské hvězdárně uvidíte oblohu takovou, jakou znával Karel IV., tedy bez záře světel.

Pořád to ale není všechno! Rodiny s dětmi zveme na sobotu 25. června do volnočasového areálu Rolava na Den s Karlem IV., soutěžní odpoledne pro malé i velké plné zábavy a her. Kromě bohatého programu si užijete in-line dráhu, koupaliště, dětské hřiště a spousty atrakcí. Při letní procházce Karlovými Vary můžete obdivovat obří pískové sochy, které během několika měsíců vznikly či teprve vzniknou v různých místech historického centra – i když to, jak dlouho vydrží, bude záležet hlavně na počasí. Zahájení lázeňské sezony sledovala od Mlýnské kolonády socha Karla IV., v červenci by u Tržní kolonády měla vyrůst socha Zámecké věže a v srpnu budou u Alžbětiných lázní k vidění korunovační klenoty – samozřejmě z písku. Ty „skoro skutečné“ uvidíte od poloviny září do konce října, kdy se v Karlových Varech zastaví putovní výstava mistrovských replik českých korunovačních klenotů.