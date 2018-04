Jako šnek - na kole s vlastním domkem. Dán vymyslel cyklokaravan pro dva

Skládací domeček nazvaný The Wide Path Camper má dvě kola a váží 45 kilo, takže se dá na rovinatém terénu docela dobře utáhnout. K obývání je připraven během chvíle, má totiž čtyři polohovací nohy, které zajistí stabilitu i na nerovném terénu. Uvnitř by se na pěnových matracích měli podle autora pohodlně vyspat dva dospělí s dítětem, ale na oficiálních stránkách uvádí rozměry matrace jen 97 x 200 cm.

Složená postel se promění v místo na sezení a uprostřed poslouží jednoduchý skládací stolek. Prostor uvnitř je jen na sezení, výška střechy je 130 centimetrů.

S myšlenkou na cyklodomek přišel Mads Johansen už v roce 2012. “Říkal jsem si, jak vylepšit možnost přenocování na dovolené na kole. Přišel jsem s několika návrhy a zúčastnil se i podnikatelské soutěže, vyhrál jsem kancelář a odborné rady na rok zdarma,” uvedl v rozhovoru pro britský Daily Mail. Hlavní myšlenkou podle něj bylo užívat si kempování bez mokrého stanu a spacáku.

Na rovných silnicích a za bezvětrného počasí to vypadá na ideální způsob, jak na cyklovýletě přespat na libovolném místě. Ovšem 45kilový přívěs může být až dvojnásobkem toho, co na kole veze cyklista s plným nákladem, tedy stanem, spacákem a plnými brašnami. Silnější poryv větru nebo vír od předjíždějícího většího vozidla může jezdce na kole s přívěsem snadno strhnout do příkopu nebo do protisměru, varuje BBC. Navíc karavan nemá žádnou brzdu, takže jízda z kopce může být víc než dobrodružná.

Podle Madse byla ale budka testována na nárazy větru o síle 33 mph, což je asi padesátikilometrová rychlost, a udržela stabilitu.

Základní verze cyklokaravanu má stát 2500 eur, tedy 67 500 korun. Za příplatek 1250 eur (33 750 Kč) dostane budka 12V solární panel, který zajistí nabíjení mobilních telefonů, cyklonavigací a dalších elektronických hraček.

Prodávat se bude v Dánsku, Švédsku, Norsku, Německu, Nizozemsku, Belgii a Velké Británii. K dispozici by měl být příští rok v létě. Budoucí majitelé by asi měli už teď začít docházet na lekce spinningu.