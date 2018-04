Karáskova Dubaj: šokující přepych uprostřed pouště

Ten druhý a větší projekt se jmenuje Svět a skládá se ze stovek ostrůvků uspořádaných do mapy světa, cena každého se odvíjí i od pozice na mapě. Ostrůvky New York nebo Paříž jsou dražší než Praha nebo Budapešť. A invaze do moře pokračuje, existují již plány na desetinásobně větší palmu. A staví se i směrem do pouště, všechno je hned prodané. Dubaj těží z toho, že je klidnou oázou v neklidné zóně. Je běžné, že íránští nebo iráčtí podnikatelé řídí své podniky přímo z Dubaje, a hlavně si zde ukládají peníze.

Nemohlo to dopadnout jinak - staví se tu i nejvyšší dům světa. Jeho výška se oficiálně tají. Jisté je, že překoná předloňského rekordmana z Tchaj-wanu a bude vyšší než 700 metrů. Tajemstvím je i počet pater. To vše jen proto, aby se dal operativně nějaký ten metřík přistavět, kdyby se náhle objevila konkurence.