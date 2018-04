Kapverdský ostrov Sal: ráj hlavně v katalogu cestovek

Souostroví Kapverdy, které omývá Atlantský oceán, náleží k Africe; nejbližší pevninou je asi 500 km vzdálený Senegal. Skupina nevelkých ostrovů klimaticky patří do suchých tropů - denní teploty po celý rok neklesají pod 20 °C a místní obyvatelé téměř neznají déšť. Tato kombinace oázy klidu, slunečného počasí a čistého moře jako by byla předurčena k tomu stát se rájem turistů.

Několik kapverdských ostrovů dle vyprávění některých znalců nejspíš opravdovým rájem je. Spíše ale proto, že tu ještě mnoho turistů nepobývá. Nedotčenou přírodou, krásnými plážemi (celkem 55) a minimem hotelů se vyznačuje ostrov Boavista. Ostrov Fogo zase láká na nejvyšší sopečnou horu souostroví, lávová pole a zajímavé černé pláže. My jsme se však, stejně jako drtivá většina návštěvníků, kteří zavítají na Kapverdy, dostali pouze na ostrov Sal.

Vítejte na "staveništi"

Přistáváme v Espargosu, správním centru ostrova. Název města v portugalštině znamená "chřest", což dává tušit, s jakou rostlinou se zde budeme v dalších dnech setkávat. Bohužel, patrně je to tu bylina jediná. Ostrov je vyprahlý a lehce zvlněnou měsíční krajinu krášlí jen pár osamělých hor na severu a rozestavěných hotelových komplexů na jihu. Espargos, který spíš než město připomíná přerostlou vesnici, leží někde uprostřed.

Ačkoli je ostrov Sal malinký (asi 30 km na délku a od 4 do 12 km na šířku; 11 000 obyvatel), mezi turisty se těší značné oblibě. Důvodem je hlavně záruka dobrého počasí, příznivé ceny a relativní klid na plážích. Zahraniční investoři vycítili příležitost, takže veškerá zdejší půda je rozprodaná. Zatím jedinou asfaltovou cestu lemují billboardy upoutávající na sportovní a relaxační střediska, která mají teprve vzniknout.

Při jízdě po silnici obkroužíme pár kruhových objezdů a nemůžeme si nevšimnout, že z nich vždy vedou jen dvě cesty - ta, po které přijíždíme a ta, kterou "křižovatku" opouštíme. Sal se na svůj boom teprve chystá.





Mezi Evropou a Afrikou

Když se z Espargosu vydáváme na jih, abychom se ubytovali v jednom z mnoha západních hotelů, jež obestřely sedmnáctikilometrovou písečnou pláž na jihu ostrova a změnily kdysi civilizací nedotčenou, poklidnou rybářskou vesničku Santa Maria k nepoznání, míjíme nevelké letovisko Murdeira. Tady je sice pláž umělá, nicméně zahraničním rekreantům to zjevně nevadí. Letní vily, které prý v přepočtu vyjdou na tři až čtyři miliony korun, si tu staví nemálo cizinců - podle naší delegátky prý i český pár.

"Hello, hello my friend," zaslechneme hned, jak se z ubytovny vydáme k přístavu, kam sluncem a větrem ošlehaní rybáři den co den přivážejí čerstvé ryby. V posledních letech se však změnili zákazníci i společnost. Domorodce nahradili okounějící turisté a betonové molo je plné prodavačů všeho možného od sešlých mušlí přes oblečení až po plechovky s pitím. "Bůh míní, komerce mění," jak trefně poznamenal jeden člen našeho zájezdu.





Atmosféra v tomto pulzujícím městečku, jehož domy omítnuté do pastelových barev září v tropickém slunci, je nepopsatelná. Ti, kteří jsou zvyklí trávit dovolenou v jižní Evropě, budou zaskočeni slunnou, barevnou, páchnoucí, drsnou, impulsivní a temperamentní Afrikou. V tmavých průchodech se tísní početné rodiny, v prachu se válí nahnilé ovoce, co chvíli vás osloví neodbytný prodavač a na tržišti se hlasitě handrkuje o ceny, byť oficiálním sloganem, jež má na ostrovy přitáhnout turisty, je optimistická výzva "No stress".

Pokud jste však již Afriku navštívili a "Třetí svět" neznáte jen z televizních cestopisů, těžko Sal prohlásíte za "exotiku". Původní pravá Afrika rychle mizí, vliv Západu je především v Santa Marii velmi patrný. Jídlo servírují unudění číšníci, město je podivuhodně čisté a na žádném jídelním lístku nechybějí hranolky a cola. Nás překvapily především ceny – srovnatelné, ne-li vyšší než u nás. A to jak v obchůdcích se suvenýry, tak v supermarketech.

Podle slov naší delegátky si průměrný Kapverďan přijde na plat 350 €, což je na africké poměry dobrý standard, z většiny domorodců však na první pohled nějaký blahobytný dojem zrovna nečiší.

„Zajatcem“ na Salu

V nevelké Santa Marii se brzy začínáme nudit. Katalogy cestovních kanceláří vyzdvihují fakt, že Kapverdy jsou neobyčejně rozmanité a každý ostrov je jiný. Avšak když se sem vypravíte, zjistíte, že dostat se z jednoho ostrova na druhý je docela složité. Společnost Cabo Verde Airlines sice zajišťuje pravidelné spoje, avšak cena se pohybuje v řádu stovek EUR za let. Lodní doprava je zase nepravidelná a nespolehlivá - kvůli počasí nebo neplánovaným změnám v osazení posádky vám mohou plavbu odložit i o několik dní.

A tak se stává, že většina těch, kdo přiletí na Sal, na Salu také skončí. Co tady můžete podniknout?

Za návštěvu stojí takzvaná Černá pláž poblíž Santa Marii, posetá lávovými kameny. Zdejší vody jsou ideální pro windsurfing, v roce 2007 se tady konalo i mistrovství světa.

Pokud máte rádi obrovské vlny, ty nejsou na návětrném ostrově vzácností. Obdivovat je můžete v oblasti Buracony na severu, kde je lávové pobřeží provrtáno přírodními jezírky s azurovou vodou. Podle domorodců se na tomto místě "střetávají živly".





A skutečně – průrva, v níž se dá za klidného počasí koupat, vyvolává v době příboje upřímnou úctu. Zpěněná mořská voda se zde tříští o skaliska a stříká vysoko nad hlavy přihlížejících. Autobusy opodál připomínají mravence. A přesto se mezi místními najdou adrenalinoví nadšenci, kteří v době, kdy vlna ustupuje, skočí do jezírka, rychle se vyškrábou po strmých skalách a na poslední chvíli mizí před znovu přicházejícím příbojem.





Jako u Mrtvého moře

Ostrovu Sal se kdysi říkalo podle jeho rovinatého povrchu Llana nebo Plana, což v portugalštině znamená "plochý". V 18. století, kdy zde byly nalezeny zásoby soli, byl přejmenován na Sal ( výraz pro sůl ).

V Pedra de Lume, vesničce na severovýchodním pobřeží, nás uvítají rybáři, mávající dvěma právě ulovenými žraloky. Než se nadějeme, stáhnou je z kůže, vykuchají a bílé filety kamsi odvezou.