Kapsu na cestách šetří také Karta mládeže

Zřejmě největší prospěch přinese karta svému držiteli v oblasti dopravy. Cesta vlakem tak může přijít levněji v průměru o dvacet až pětadvacet procent, ve Španělsku až o třicet a v Irsku a severní Itálii dokonce o čtyřicet procent. K zahození nejsou ani slevy poskytované na autobusy.

K nejzajímavějším zvýhodněním u vnitrostátních linek patří slevy společnosti City Link a Postbus ve Skotsku (jedna třetina) a deseti- až dvacetiprocentní slevy v Portugalsku a Španělsku. Kartu je však možno uplatnit na některých mezinárodních autobusových linkách vypravovaných z České republiky. Například do Paříže s CK Geos, do Londýna, Mnichova, Frankfurtu, Hamburku či Stockholmu zase s CK Rusoliaturist. Levnější může být i řada letenek.

Některé linky po uplatnění slevy dokonce vyjdou levněji než autobus nebo vlak (například do Helsinek, Madridu a Soluně). Slevy pět až deset procent lze získat i na všechny evropské lodní spoje (u kanceláří Interkontakt a Wolf Travel). Karta mládeže například umožňuje stoprocentní slevu ze vstupného do všech expozic Galerie hlavního města Prahy, Galerie Mánes, pevnosti La Rocca v San Marinu a rovněž do některých maltských a portugalských muzeí. Levnější vstupy lze pořídit i do mnoha zoologických zahrad. Z dalších slev už jen stručně: za méně peněz je možno používat vleky a horské chaty ve Švýcarsku, Španělsku, Francii, na Slovensku i u nás, levněji vyjdou vstupy do mnoha plaveckých bazénů po celé Evropě. Zajímavé je i desetiprocentní zvýhodnění držitelů Karty mládeže u České pojišťovny. Jedná se o pojištění léčebných výhod v zahraničí i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění cestovních zavazadel. Každá členská země vydává podrobného průvodce, kde jsou poskytované slevy zahrnuty. Téměř všechny jsou pak k dispozici v centrále Karty mládeže pro Českou republiku, Mánesova 46, Praha 2, tel./fax 02/22250388.