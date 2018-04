Kapsáři z Karlova mostu jsou třetí 'nejlepší' na světě

Nejnebezpečnějšími místy na světě jsou podle cestovatelského serveru hlavní barcelonská ulice Las Ramblas, oblast Rascals v Římě, pražský Karlův most a oblast tržiště El Rastro v Madridu.

Na Karlův most se pražští kapsáři přestěhovali poté, co začala jeho oprava. Zúžení průchodu na mostě na polovinu kapsářům vytváří ideální "pracovní" podmínky. A to bez ohledu na to, že most 24 hodin střeží bezpečnostní služba a kamery městské policie.

"Informace o 'rekordu' pražských kapsářů přichází ve chvíli, kdy Česká republika zaznamenává obrovský propad počtu příjezdů zahraničních turistů a segment cestovního ruchu je u nás v hluboké krizi. Propouštějí se zaměstnanci, problémy mají hotely, cestovní kanceláře, restaurace i obchody či výrobci suvenýrů," komentuje výsledky průzkumu Tomio Okamura, šéf Asociace českých cestovních kanceláří.



Počet zahraničních turistů do České republiky letos poklesl o 13%, jinde v Evropě je to v průměru pouze 10%. Poklesy především západních turistů však zaznamenává naše země již třetím rokem po sobě. Důvodem poklesu tak není zdaleka jen současná krize, ale právě také dlouhodobé neřešení notoricky známých problémů jako například kapsáři, taxikáři, směnárny či kvalita služeb, o kterých se píše prakticky ve všech zahraničních průvodcích o naší republice.

Kde si dejte pozor (podle tripadvisor.com)

1. Barcelona, Španělsko

2. Řím, Itálie

3. Praha, Česká republika

4. Madrid, Španělsko

5. Paříž, Francie

6. Florencie, Itálie

7. Buenos Aires, Argentina

8. Amsterdam, Nizozemí

9. Atény, Řecko

10. Hanoj, Vietnam

