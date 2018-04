V Sixtinské kapli se krade. Turisté pro krásu stropu zloděje nevidí

Denně navštíví vatikánská muzea, jejichž součástí je i Sixtinská kaple, tisíce lidí. Ti jsou fascinování ikonickými malbami Michelangela. Když však turisté vzhlížejí ke stropu, přestávají vnímat své okolí. Toho pak využívají místní kapsáři, kteří nepohrdnou téměř ničím. Nic netušícím lidem kradou peněženky, drobnou elektroniku nebo rovnou celé tašky a batohy.

"Uhlídat tolik lidí je opravdu obtížné. Navíc tady nemáme žádnou ostrahu," uvedla pro server telegraph.co.uk Federica D'Oraziová, jedna z římských turistických průvodkyní. Podle ní je hlavním problémem to, že se do kaple pouští příliš mnoho lidí. "Úřady by s tím měly něco udělat," vysvětluje.

Situace došla až tak daleko, že turističtí průvodci, kteří se mnohdy sami stávají cílem zlodějů, zvažují stávku. Chtějí tak napodobit své kolegy z francouzského Louvru, kteří demonstrovali před měsícem. Tamní slavné muzeum kvůli tomu muselo na jeden den zavřít. Zaměstnanci Louvru si stěžovali zejména na stále agresivnější kapsáře, v jejichž řadách běžně působí i malé děti.

Římští průvodci se nyní sdružují na sociální síti Facebook. "Smutné zločiny, nedostatek důstojnosti...naše práce je čím dál tím těžší," stěžuje si na Facebooku jeden z průvodců a dodává, že jediná možnost, jak se dá zoufalá situace vyřešit, je jednání na vlastní pěst. "Nikdo jiný naše problémy nevyřeší, musíme to udělat my," dodal.

Sixtinská kaple však není jedinou vatikánskou lokalitou, kde řádí kapsáři. Podobné nástrahy číhají na turisty i ve vatikánských muzeích, bazilice sv. Petra nebo na Svatopetrském náměstí. Situace pak není o nic lepší ani za branami svatého státu, ulice Říma jsou podle místních pro zloděje přímo rájem.