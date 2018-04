Kaprun se opět rozjíždí

Přímo z Kaprunu na ledovec pod 3202 metrů vysoký Kitzsteinhorn se lyžaři dostanou pouze kabinovou lanovkou s hodinovou kapacitou 1800 osob. Pozemní lanová dráha je totiž od nehody stále mimo provoz a příčiny dosud největší katastrofy zkoumají kriminalisté.

Společnost se neobává, že se lyžaři tamnímu středisku vyhnou. Spíše naopak - mnoha lidí se již informovalo o obnovení provozu a ve čtvrtek si hodlají zalyžovat. "Máme řadu signálů od hostů, že přijedou okamžitě po otevření," poznamenal Schiffl s tím, že společnost žádné slevy nebo jiné speciální propagační akce v den

otevření nepřipravuje.

Před prázdnými sjezdovkami nemá strach ani středisko cestovního ruchu v Kaprunu. Všechny hotely mají otevřeno a pod Kitzsteinhornem panují výborné lyžařské podmínky. Vleky a lanovky s celkovou hodinovou kapacitou zhruba 6000 osob jsou připraveny pro turisty nejen z Rakouska, ale i ze zahraničí.

Právě s nedostatkem sněhu se potýkají zejména níže položená rakouská zimní střediska a řada z nich musela odložit na víkend plánované zahájení sezóny. Sněhová děla jsou sice ve výbavě téměř každého provozovatele sjezdovek; jejich nasazení si však vyžaduje pokles teplot alespoň na minus tři stupně Celsia.

Prosperita kaprunského regionu je ve výrazné míře ovlivněna právě příjmy z turistiky. Samotný Kaprun s 3000 obyvatel má pro turisty připraveno 5000 lůžek. Celý region Kaprun/Zell am See disponuje asi 13.000 lůžky a obrat z cestovního ruchu zde dosahuje kolem čtyř miliard šilinků (deset miliard korun). V loňské zimní sezóně zaznamenala oblast 1,2 miliónu přenocování turistů, z čehož jen v samotném Kaprunu to bylo 450.000 noclehů.