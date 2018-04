Kaple svatého Kříže se otevře 1. července

"Zatímco na běžné prohlídky hradu se musí předem objednávat jen skupiny deseti a více osob, na prohlídku těchto interiérů je nutná rezervace pro každého zájemce," říká ředitel Památkového ústavu středních Čech Roman Váňa. Silné omezení návštěvnosti chystaného druhého prohlídkového okruhu ha Karlštejně vychází z unikátnosti zpřístupněných prostor a z nutnosti udržení vyhovujícího mikroklimatu, které bylo podmínkou pro navrácení obrazů Mistra Theodorika do kaple. Na trasu bude mít každou hodinu přístup jen deset návštěvníků, za vstupné dá dospělý 200 a zájemce o cizojazyčný výklad 600 korun. Na hlavní návštěvnický okruh s kapacitou 60 lidí v desetiminutových intervalech stojí vstupenka 80, respektive 200 korun, školní děti platí polovinu. "Početní regulace a časové rozvržení návštěvnosti skupin jsou nutné, aby na nádvoří dopoledne nečekaly stovky lidí jako dříve," vysvětluje kastelán Jaromír Kubů. V nadcházející sezóně podle něj bude v objektu zcela zakázáno fotografovat a filmovat, a to z důvodů prevence krádeží. Karlštejn, který ještě prochází opravami statiky, byl po několikatýdenní pauze otevřen od 22. února. Letos poprvé po letech ale nebude zpřístupněn celoročně, ale kvůli stavebním pracím se hrad uzavře od listopadu do konce února 2001. Rezervační centrum v Praze, sloužící i pro další středočeské památkové objekty, přijímá hromadné objednávky na telefonu (02)74008154, faxu (02)74008152 a na e-mailové adrese rezervace@pusc.cz.