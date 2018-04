Navštivte Cao Dai, vietnamský chrám, kde uctívají Ježíše i Lenina

Může se hodit Ze Saigonu se do městečka Tay Ninh pořádají organizované výlety. Nejprve vás přivezou na polední mši do hlavního kaodaistického chrámů (bohoslužby se tu odehrávají čtyřikrát denně - v 6 ráno, v poledne, v šest večer a o půlnoci), po mši následuje oběd a pak zpáteční cesta do Saigonu, kterou zpestří návštěva slavných tunelů Cu Chi, ve kterých během vietnamsko-americké války operovali partyzáni Viet congu. Zde si navíc můžete zastřílet ze samopalů a také se podívat, jaké zákeřné pasti partyzáni připravovali pro americké vojáky. Musíme ovšem připomenout, že celá expozice i výklad jsou značně protiamerické a odehrávají se v duchu tradiční komunistické propagandy. Rozsáhlou síť tunelů by každopádně neměl navštívit turista, který trpí klaustrofóbií. Jednodenní výlet vyjde zhruba na 150 korun, vstup do chrámu je zdarma, vstupné do tunelů stojí 80 korun.