Dojít až na konec světa. V Kanyakumari se slunce topí ve třech mořích

Na nejzazší jih

Název třicetitisícového města je odvozen od bohyně Devi Kanya Kumari, jež je uctívána jako všemohoucí Matka Příroda a její zdejší chrám Bhagavathy Amman Temple, přes 3000 let starý, je pro hinduisty jedním z nejposvátnějších míst v Indii.

Poklonit se mocné bohyni jich sem denně přijíždějí stovky a tvoří tak drtivou převahu návštěvnosti města. Zahraniční turisté oproti tomu mají do chrámu jen velmi omezený vstup, a tak tu pro ně není na první pohled žádné tak silné lákadlo. Ale je skutečně potřeba?

Bílá katedrála Matky Vykupitelky na pobřeží města Kanyakumari Před chrámem Bhagavathy Amman je v podvečer živo.

Okružní plavba historií

Kromě mnoha chrámů, nádherné bílé katedrály, vodopádů a pláží přímo ve městě či jeho okolí je oblíbenou zdejší atrakcí návštěva dvou malých ostrůvků v moři vzdálených zhruba 500 metrů od pevniny. Mezi ostrůvky navzájem i přístavem pendlují pravidelné lodní spoje, okružní plavba stojí v přepočtu asi 12 Kč (34 rupií, cena z 02/2015) a pobyt na ostrovech není nijak časově omezen.

Na lodi jsme se svou bledou pletí největší atrakcí my, mezi 50 vysmátými Indy v dovolenkové náladě. Po přistání na prvním ostrůvku, u památníku Swámí Vivekanandy z roku 1970, na nás však padá klidnější atmosféra rozjímání. Odevzdáváme boty, platíme dalších 7 Kč (20 rupií) a stoupáme na vyvýšené nádvoří.

Inspiraci a motivaci tu díky dlouhým modlitbám a meditaci získal Swámí Vivekananda, hinduistický mnich, filozof a svým způsobem prorok, působící na konci 19. století. Díky němu se dostal hinduismus do širšího povědomí a na úroveň jednoho ze světových náboženství. Při pohledu z teras na širou modř oceánu docela chápeme, že se tu hezky přemýšlí a sami dumáme nad zakřivením zemského povrchu, které je možné díky panoramatickému výhledu pozorovat. To už nás ale vyrušuje z myšlenek další obvyklé „One photo please,“ když se další mladí Indové dožadují společné fotky s bílými turisty.

Památníky Vivekanandy a Thiruvalluvara při pohledu z přístavu

Druha lodní zastávka je potom na podobném ostrůvku, kde byl 1. ledna 2000 otevřen památník tamilského básníka a filozofa Thiruvalluvara, v podobě jeho sochy. Funguje jako rozhledna s úžasným výhledem na Swámího památník i na pobřežní část městečka. Celkově měří 133 stop (40,5 m), na počest jeho nejvýznamnějšího díla, sbírky morálních ponaučení Tirukkural o 133 kapitolách. Některé z jeho rad jsou vytesané na stěnách uvnitř památníku (např. 86. Nenávist: Všechno zlo pochází z nepřátelství, všechno dobré připlouvá s přátelstvím.; 113. Dokonalost lásky: Láska mezi mnou a touto dámou je jako pouto mezi duší a tělem.; 95. Lékařství: Znej své zažívání; s pořádnou chutí k jídlu jez cokoli, co je vhodné a správné).

Lunapark na rozhraní tří moří

Přímo na rušném pobřeží navštěvujeme ještě Gándího památník, kde byla umístěna jedna z uren s jeho popelem před rozptýlením, a pak o hodně skromnější památník obětem tsunami z roku 2004, která kromě pobřeží Thajska, Malajsie a Indonésie zasáhla i vzdálenou Indii.

Chvíli zde tiše postojíme a pak se vydáme za další populární a okouzlující podívanou pro všechny. Pozorovat západ slunce na nejjižnějším konci Indie je jako dojít na opravdový konec světa. Navíc právě v těchto místech se potkávají vody Arabského moře, Indického oceánu a Bengálského zálivu a tak je tento dojem téměř dokonalý.

Sledovat západ slunce na rozhraní tří moří přichází každý večer mnoho návštěvníků města. Mauzoleum filozofa Vivekanandy, hinduistického učence z počátku 19. století.

Magii a spiritualitu tohoto místa bohužel chtějí každý večer sdílet tisíce návštěvníků. Děti i dospělí se cachtají za šera v příboji a celé nábřeží se mění na velkou indickou tržnici a pouť. Stačí ale poodejít několik bloků, přeskákat kameny nebo-li zkamenělá zrnka rýže určená na svatební hostinu, která tu ve vzteku rozhodila zhrzená Devi Kumari, a vychutnat si ten každodenní zázrak přírody v klidu a nerušeně, se svými vlastními myšlenkami.

Popojedem...

Kanyakumari patří z hlediska cizinců v rámci Indie spíše k těm méně navštěvovaným místům, nezájmem turistů ale rozhodně netrpí. Na rozdíl od nedaleké Šrí Lanky, kam je ale třeba se vypravit letecky, do Kanyakumari vede perfektní cesta po kolejích.

A protože cestování indickými vlaky, zvlášť nejnižší třídou, je nezapomenutelný zážitek, nabízí se odtud lákavá jízda napříč celou Indií do města Dibrugarh ve státě Assam.

Jde o jednu ze čtyř tzv. Vivek Express tras zprovozněných k 150. výročí narození Vivekanandy (2013), nejdelší v Indii a devátou nejdelší trasu světa.

Měří 4 273 km (o trochu méně než například vzdálenost z Lisabonu do Moskvy) a při dobré konstelaci ji vlak urazí za čtyři dny. Při ceně cca 300 - 1400 Kč (podle třídy) nenajdete výhodnější nabídku. Tak co, šli byste do toho?