Procházka po skleněné podlaze ve 433 metrech. Atrakce, z které mrazí

Kantonská televizní věž byla ještě před pár měsíci druhou nejvyšší stavbou světa (v kategorii betonových staveb, nikoliv kotvených stožárů). Před pár týdny ji ale trumfli Japonci novou televizní věží Tokio Skytree, která tu kantonskou záměrně překonala o zhruba třicet metrů v absolutní výšce. A zatímco na Skytree jsou vyhlídkové terasy umístěné ve výšce 350 a 450 metrů, v Kantonu (oficiální, ale méně známý název je Kuang-čou) vás rychlovýtah vyveze za 90 vteřin do výšky 433 metrů nad zemí.

Primát stále drží mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji, který je s 828 metry nejvyšší budovou světa. Turisté se však dostanou 'jen' do výšky 452 metrů.

Adrenalinové atrakce

Kantonská věž navíc nabízí celou řadu adrenalinových atrakcí. Jednou z nich je malý výlet nad propast, tedy jakási visutá komnata ve výšce 433 metrů, kde je podlaha udělaná pouze ze skla, a pokud se podíváte pod nohy, hledíte doslova a do písmene do propasti. A věřte, není to nic pro slabé žaludky.

Dalším nezapomenutelným zážitkem je například jízda v prosklených bublinách ve výšce 455 metrů, což je zjevně nejvyšší "horská" dráha na světě. Anebo se můžete nechat přikurtovat do speciálního vozíku a pak volným pádem sletět pár desítek metrů hlavou dolů.

Pokud dáváte přednost něčemu klidnějšímu, vyzkoušejte luxusní čínskou restauraci ve výšce 408 metrů, kupte si u baru drink či napište a pošlete z vysoké věže pohled svým známým.

Po pavoučí stezce

Další atrakce se jmenuje spider walk, pavoučí stezka, a můžete se díky ní projít po točitém schodišti, které lemuje věž od výšky 168 do 334 metrů. Čeká vás kilometr dlouhá cesta, tisíc schodů a nádherné výhledy na město pod vámi, tedy pokud budete mít štěstí na počasí. Nově se tu připravují také 4D projekce, kdy plastický obraz doplní další vjemy, jako třeba vítr, déšť či bouře.

A jaké zaplatíte na Kantonské věži ceny? Vyjížďka na vyhlídkovou plošinu ve výšce 433 metrů vyjde na 450 korun pro dospělého (za dítě zaplatíte 360 korun), zatímco pěší "pavoučí" výšlap kolem věže stojí 150 korun. Můžete přijít ráno i večer, Kantonská věž je totiž otevřena každý den od 9 do 23 hodin.

Kantonská televizní věž nabízí jízdu v prosklených bublinách ve výšce 455 metrů.

Pokažený výhled

Horší je to ovšem s výhledem. Nad Kantonem totiž často visí smog, a tak nevidíte dál než nějakých pět až deset kilometrů a zbytek se vám ztrácí v kouřovém oparu. Přesto je to pohled k nezaplacení. Všude kolem vás, respektive hluboko pod vámi, totiž stojí desítky nových mrakodrapů či čtyřicet pater vysokých paneláků. Na první pohled sice nevypadají moc luxusně, ale když v noci vyjedete na projížďku po Perlové řece (zhruba hodinová vyjížďka vyjde na 150 korun), většina budov je bohatě osvětlená a na vysokých mrakodrapech září zlaté špičky, které dokazují prestiž i úchvatné tempo výstavby tohoto bohatého města.

Další skleněné vyhlídky Skleněnou vyhlídku ze 412 metrů ve 103. patře nabízí mrakodrap Sears Tower v Chicagu.

v Chicagu. Proslulá je skleněná vyhlídka zvaná Skywalk v Grand Canyonu.

V Kantonu dnes žije téměř dvacet milionů obyvatel, ale tím jeho rozvoj zdaleka nekončí. Do pěti let má totiž u břehů Perlové řeky vzniknout obrovitá megapole pro 50 milionů lidí. Ze všech osvětlených nejkrásněji září samotná televizní věž, která střídá hned několik křiklavých barev od červené, fialové a růžové až po tyrkysovou a zelenou. Na jejím plášti je totiž umístěno sedm tisíc barevných světel, která večer co večer předvádějí nádhernou podívanou.

Vyfotit se u kóty 433 metrů je turistická povinnost.

Hračka za sedm miliard

Kantonská televizní věž byla otevřena v roce 2010 a na pár měsíců se stala nejvyšší stavbou světa. Navrhli ji nizozemští architekti Mark Hemel a Barbara Kuitová, její výstavba trvala 26 měsíců a přišla Čínu podle oficiálních informací v přepočtu na nějakých sedm miliard korun.

V technických tabulkách se také uvádí, že stavba spolkla na 50 tisíc tun oceli a je bezpečná tak, že vydrží řádění tajfunu či zemětřesení o síle osmi stupňů Richterovy stupnice. Ve velkém větru může mít vyhlídka ve výšce 433 metrů až metrové výkyvy. Další informace o této unikátní stavbě najdete na stránkách www.cantontower.com.