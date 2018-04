Nejdelší tunel světa se otevírá. Sluneční ráj za Alpami máme na dosah

Od 1. ledna 2017 lze po Ticinu cestovat zdarma: pokud se v kantonu ubytujete (ať už v hotelu, v hostelu, či v kempu), dostanete jízdenku na veřejnou dopravu. Podrobnosti na www.ticino.ch (česky na www.mojesvycarsko.com).

A jak se dostat do Ticina? Nočním vlakem z Prahy do Curychu (zpáteční jízdenka od 995 Kč, s lůžkem od 1 995 Kč, www.eshop.cd.cz) a pak expresem přes nejdelší tunel světa do Bellinzony (zpáteční cca 3 000 Kč, www.sbb.ch). Případně letecky z Prahy do Lugana s přestupem v Curychu (zpáteční cca 8 000 Kč, www.swiss.com).