Kaňonem ke zlatému snu

Jeho název je slovní hříčkou, je to vlastně narážka na spoustu jmen, která začínají Mac. Jen tento vodopád má však Mac v názvu dvakrát. Mac Mac Falls není jediným vodopádem v oblasti, je tu ještě Lisbon Falls a Berlin Falls, avšak "dvojitý" Mac je nejpůsobivější, nejmohutnější, nejhezčí. Pro turisty je zde připraveno několik vyhlídkových plošin a pohled na protilehlý kopec připomíná kýčovitý obraz: Voda padá z ohromné výšky přes dvě kaskády, všude okolo je sytá zelená barva panenské vegetace. A aby byl kýč dokonalý, nad vodopádem se díky slunečním paprskům klene duha. Fotoaparáty cvakají ostošest, ale byla by chyba nenechat si snímky i na jiná místa.

Další zastávkou může být kupříkladu God´s Window, tedy Boží okno. Leží jen několik kilometrů od Mac Mac Falls a nabízí uchvatný pohled do široké krajiny. Už při cestě k Božímu oknu je u silnice několik parkovišť, odkud je skvělý pohled na přírodu, která leží ve zlomu mnoho set metrů pod vyhlídkami. Ale z Božího okna je pohled přece jen ten nej. Při dobrém počasí dohlédnete až do Krugerova národního parku a Mosambiku, který je vzdálen několik desítek kilometrů. K Božímu oknu se jde úzkou pěšinou, která se klikatí neproniknutelným pralesem a stoupá strmě vzhůru. Od God´s Window můžeme pokračovat ještě výš a nechat se okouzlovat výhledy do krajiny, které tu a tam "dovolí" hustá vegetace.

Zcela jiný zážitek nabízí kaňon Blyde River, který začíná právě u Božího okna. Do kaňonu je nejlepší se vydat na pětidenní túru trasa je dlouhá 65 kilometrů a nocovat je možno v jednoduchých přístřešcích s palandami, nádobím, ohništěm a s dřívím na topení. Cesta vede podél kaňonu, musíte přejít několik visutých mostů, okolo je divoká příroda, bizarní skaliska. Putování není tak náročné, jak by se mohlo zdát, je to však nezapomenutelný zážitek.

Anebo můžete do kaňonu, který je součástí přírodní rezervace, pouze nahlédnout na několik hodin a poznat alespoň kousek tamní krásné přírody. Třeba v místě zvaném Bourke´s Luck Potholes, kde se do řeky Blyde vlévá menší Treur. Voda obou řek vyhloubila do říčního koryta hluboké zářezy, jámy, které připomínají zkamenělé jámy. Oblast je pojmenovaná po dobrodruhovi Tomu Bourkem, který v hlubokých úzkých kaňonech údajně našel zlato. Bourke se stal legendou jihoafrické zlaté horečky. Napodobit se ho snažilo spoustu odvážlivců, kteří se spouštěli k divokým tokům řek a hledali svůj zlatý sen. Jména mnoha z těchto zlatokopů najdeme na historickém hřbitově v Pilgrim´s Rest...

Oblast Blyde River Canyon je zlatem hodně poznamenaná. Jeden z místních kopců nese jméno po německém geologovi Carlu Mauschovi - Mauschberg. Geolog zde působil jako prospektor a přesně předpověděl bohatá naleziště zlata. První zlatokopecké sídlo v Jižní Africe leží v Pilgrim´s Rest, kde je výše zmíněný starý hřbitov a také muzeum. K vidění jsou stany a hliněné chatky ze 70. let 19. století.

Zlato zde našel už vroce 1873 zlatokop Wheelbarrow Alec, který táhl krajinou strakařem, na němž měl veškerý svůj majetek. Zdejší oblast se stala nejbohatším nalezištěm takzvaného aluviálního zlata v jižní Africe. Nejbohatší nuget, který zde byl nalezen, vážil šest kilogramů. Právě na místě, kde byl onen valoun nalezen, dnes leží zmíněné muzeum. Turisté si v osadě, která byla vyhlášena národní kulturní památkou, mohou sami vyzkoušet rýžovat zlato. Kdo ví, třeba tu právě na vás čeká ještě nějaký zlatý valoun, i když nemá šest kilo...



MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat:

Do oblasti Blyde River Canyon je nejlepší cesta z Johannesburgu či Pretorie po silnici N4 a poté R37, která z komunikace N4 odbočuje vlevo asi 64 kilometrů za lázněmi Waterval-Boven. Silnice R37 vede zhruba 50 kilometrů rozsáhlými chráněnými oblastmi porostlými smrky a končí v městečku Sabie, odkud je to ke kaňonu už jen kousek.



Před návštěvou:

Chcete-li absolvovat pětidenní túru kaňonem Blyde River, můžete se předem telefonicky informovat v centru Blyde River Canyon Nature Reserve na čísle 013-768 12 16.V oblasti je několik turistických informačních center, kde získáte mimo jiné mapy a podrobnější informace.