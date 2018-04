Kaňon Vela Draga, přírodní div chorvatské Istrie

Může se hodit Jak se tam dostat

Do kaňonu Vela Draga mají nejblíž motorizovaní návštěvníci východního pobřeží Istrie, zejména letovisek v okolí Opatije. Autem se vydají po magistrále A8 a ihned za mýtnicí tunelu Učka odbočí na výjezdu Vranja. Jakmile opustí výjezd, tak okamžitě odstaví vůz na parkovišti v osadě Brci, kde začíná trasa naučné stezky. A přibližně po půlkilometru chůze stanou na vyhlídce. Kdo chce do kaňonu putovat po trati, dopraví se ke vzdálenějšímu Lupoglavu. Pěšky je to z Lupoglavu sedm kilometrů. Kouzelné istrijské tratě

Ovšem když už jsme si dopřáli výlet po opuštěné železnici, bude nejlepší se do Lupoglavu dopravit hezky stylově, a to vlakem. Istrijské dráhy totiž představují pozoruhodnou samostatnou enklávu, odstřiženou od kmenové sítě chorvatských drah. Jediné přímé propojení s jejich mateřským tělesem lze realizovat dlouhou oklikou přes sousední Slovinsko. Tudy ale vlaky prakticky nejezdí. Spojení z Rijeky do Lupoglavu zajišťují smluvní autobusy chorvatských drah od železničního nádraží v Rijece dle jízdního řádu vlaků. Proto je kaňon Vela Draga dobře přístupný veřejnou dopravou také z oblasti Kvarneru. Lupoglav je pak železnicí provázaný s Pulou a Buzetem. Cestování vlakem po Istrii vás přenese zpět do minulých časů. Pokladny rázovitých nádraží jsou prosty výdobytků moderních technologií, obsluha vám vydá klasickou lepenkovou jízdenku, platnost dokladu potvrdí úderem razítka a uvnitř vlaku ji průvodčí znehodnotí kleštičkami. Automatizaci provozu mnohde zajišťuje robustní řetěz obalený vazelínou a zakončený klikou, se kterou obřadně zachází příslušný personál. Nikdo se tady nestresuje, fíra drží osud cestujících pevně ve svých rukou, zatímco průvodčí si uvnitř jeho kabiny dopřává zasloužené cigáro. A během jízdy se často ozývá hvízdání píšťaly, zejména když jde kolem tratě někdo ze známých. Přitom zdejší vlaky jezdí naprosto přesně. Ceny jízdného jsou ale v Chorvatsku dost vysoké, vyplatí se proto koupit si zpáteční jízdenku. Užitečné weby

www.pp-ucka.hr